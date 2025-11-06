Após novo colapso no transporte, Furlan anuncia 100% da frota no Enem

Por SELES NAFES

Um dia depois do colapso no transporte coletivo de Macapá, o prefeito Antônio Furlan (MDB) fez um gesto para demonstrar que ainda tem o controle da situação e anunciou, nesta quarta-feira (6), que a frota de ônibus estará operando em 100% da capacidade nos dois domingos do Enem (9 e 16/11). O comunicado foi feito ao lado do vice-prefeito Mário Neto (Podemos), cuja presença nas redes oficiais da prefeitura é incomum.

Furlan também prometeu gratuidade nas viagens durante os dias de prova, mas não detalhou se o benefício valerá para todos os passageiros ou somente para os candidatos — por exemplo, mediante apresentação do cartão de inscrição dentro do coletivo.

A crise voltou a ficar evidente na terça-feira (5), quando, entre 6h e 8h30, nenhum ônibus da Nova Macapá — maior empresa do sistema — deixou a garagem. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o problema decorre da falta de repasses da prefeitura, incluindo o subsídio de R$ 1,50 por passagem e verbas do passe estudantil. A entidade também informou que a empresa opera apenas com 60 ônibus, em vez dos 100 anunciados em 2024 pela prefeitura.

A relação entre a gestão municipal e a empresa já vinha deteriorada. Em setembro, a Nova Macapá havia retirado os veículos de circulação pelo mesmo motivo. Em outubro, divulgou publicamente que atrasaria o pagamento dos salários dos cerca de 80 funcionários, agravando ainda mais a instabilidade do sistema.