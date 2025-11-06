VAI TER ÔNIBUS

Após novo colapso no transporte, Furlan anuncia 100% da frota no Enem

6, novembro, 2025
Prefeito também informou que passageiros não pagarão passagens nos dois domingos de prova
Por SELES NAFES

Um dia depois do colapso no transporte coletivo de Macapá, o prefeito Antônio Furlan (MDB) fez um gesto para demonstrar que ainda tem o controle da situação e anunciou, nesta quarta-feira (6), que a frota de ônibus estará operando em 100% da capacidade nos dois domingos do Enem (9 e 16/11). O comunicado foi feito ao lado do vice-prefeito Mário Neto (Podemos), cuja presença nas redes oficiais da prefeitura é incomum.

Furlan também prometeu gratuidade nas viagens durante os dias de prova, mas não detalhou se o benefício valerá para todos os passageiros ou somente para os candidatos — por exemplo, mediante apresentação do cartão de inscrição dentro do coletivo.

A crise voltou a ficar evidente na terça-feira (5), quando, entre 6h e 8h30, nenhum ônibus da Nova Macapá — maior empresa do sistema — deixou a garagem. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o problema decorre da falta de repasses da prefeitura, incluindo o subsídio de R$ 1,50 por passagem e verbas do passe estudantil. A entidade também informou que a empresa opera apenas com 60 ônibus, em vez dos 100 anunciados em 2024 pela prefeitura

7h da manhã: a maior parte dos ônibus estava recolhida na garagem da Nova Macapá

A relação entre a gestão municipal e a empresa já vinha deteriorada. Em setembro, a Nova Macapá havia retirado os veículos de circulação pelo mesmo motivo. Em outubro, divulgou publicamente que atrasaria o pagamento dos salários dos cerca de 80 funcionários, agravando ainda mais a instabilidade do sistema.

