Após reunião em Brasília, Tartarugalzinho assegura investimentos para ramais rurais

Da REDAÇÃO

Imagens de estudantes e produtores rurais atolados em ramais de difícil acesso sensibilizaram o Governo Federal e garantiram apoio para Tartarugalzinho, município a 230 km de Macapá. Durante reunião em Brasília, o prefeito Bruno Mineiro assegurou o compromisso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o envio de recursos destinados à recuperação de estradas vicinais no município, incluindo o ramal do Cedro, um dos mais afetados pelas más condições de tráfego.

A solução veio de um encontro com o secretário-executivo do MAPA, Irajá Lacerda, e contou com a presença da deputada estadual Liliane Abreu, que liderou, ao lado do prefeito, a comitiva. O diálogo teve como foco principal o fortalecimento do setor produtivo e a busca por soluções estruturantes para a agricultura familiar e os assentamentos rurais.

Mineiro exibiu registros que mostram alunos e moradores enfrentando lama e atoleiros para chegar às escolas e escoar a produção agrícola. As imagens foram decisivas para sensibilizar o Ministério sobre a urgência da intervenção.

“Os ramais são o caminho da educação, da produção e da dignidade. Mostramos a realidade de quem precisa sair de casa todos os dias e depende dessas estradas. Agora temos a garantia de que o Governo Federal será parceiro nessa reconstrução”, afirmou o prefeito.

Além dos investimentos nos ramais, foram apresentadas demandas voltadas à ampliação dos programas de incentivo à agricultura familiar, ao manejo sustentável e à modernização da produção rural.

Para a deputada Liliane Abreu, o encontro consolida um novo momento de integração entre os entes federativos.

“O interior do Amapá precisa ser ouvido e valorizado. Estamos unindo forças para que Tartarugalzinho e outros municípios se tornem referências produtivas e sociais”, destacou.

A agenda também contou com a participação de vereadores do município e foi articulada pelo deputado federal Acácio Favacho, que tem atuado na costura de parcerias institucionais para garantir investimentos estratégicos aos municípios do Amapá.