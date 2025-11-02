Após ter perna arrancada em colisão com caminhão, motociclista morre em hospital

Acidente foi registrado na Avenida Coelho Neto, esquina com a Rua Euclides Rodrigues, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 34 anos morreu após sofrer ferimentos graves em uma colisão frontal com um caminhão, no Centro de Santana, cidade a 17 km da capital do Amapá. A vítima, identificada como Josivan Almeida dos Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Parte da perna direita dele foi arrancada no impacto.

O acidente ocorreu no início da madrugada deste domingo (2), na esquina da Avenida Coelho Neto com a Rua Euclides Rodrigues, e provocou um incêndio que atingiu os dois veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, a equipe de resgate encontrou Josivan inconsciente, com fratura exposta e perda de massa corporal. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado ao Hospital Estadual de Santana, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, também foi encaminhado para atendimento médico com dores na região do tórax. A guarnição dos bombeiros chegou rapidamente ao local do sinistro e conseguiu conter as chamas que se concentravam na cabine do caminhão e evitou que o fogo se espalhasse.

A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem as condições em que o caminhão e a motocicleta trafegavam antes da colisão.

O Corpo de Bombeiros aproveitou para reforçar o alerta sobre os riscos de acidentes e incêndios veiculares, principalmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. “A atenção redobrada e a direção responsável salvam vidas”, destacou a corporação no post em suas redes sociais sobre o caso.