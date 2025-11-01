FEMINICÍDIO

Após tirar filhos de casa, homem invade residência e mata ex-esposa estrangulada

1, novembro, 2025
Crime ocorreu na tarde deste sábado, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.
Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 32 anos foi assassinada na tarde deste sábado, 1º, após ter a casa invadida pelo ex-companheiro, identificado como Ernandes da Silva Gonçalves, de 31 anos.

O crime, tratado pela polícia como feminicídio, ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Rosalva Costa do Monte já possuía uma medida protetiva contra o acusado. Segundo apuração da Polícia Militar, ela estava deitada na cama quando foi encontrada com sinais de estrangulamento.

Beco de acesso a casa onde ocorreu o crime

Ernandes ainda estava na cena do crime quando foi cercado e preso por uma equipe do 1º Batalhão da PM.

A polícia acredita que o assassinato tenha sido premeditado, pois o acusado retirou os três filhos pequenos do casal de dentro da residência da vítima e os levou para a casa da própria mãe. Horas depois, Rosalva foi encontrada morta.

O crime foi descoberto depois que o motorista que a transportava para o trabalho estranhou o sumiço dela e o fato de não responder às mensagens via celular. Ele, então, chamou a polícia, que encontrou o corpo da vítima. A vizinhança relatou à polícia ter escutado gritos por socorro antes dos militares chegarem ao local.

Ernandes da Silva Gonçalves …

… foi levado para a DEAM

Rosalva Costa do Monte tinha 32 anos

Ainda de acordo com a PM, após matar a ex-companheira, o acusado teria tentado se enforcar com uma corda amarrada ao telhado. Em seguida, desistiu e decidiu se entregar. Ele foi levado ao Hospital de Emergências e, depois, apresentado à Delegacia Especializada de Assistência à Mulher (DEAM).

Seles Nafes
