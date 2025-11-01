Após tirar filhos de casa, homem invade residência e mata ex-esposa estrangulada

Por OLHO DE BOTO
Uma mulher de 32 anos foi assassinada na tarde deste sábado, 1º, após ter a casa invadida pelo ex-companheiro, identificado como Ernandes da Silva Gonçalves, de 31 anos.
O crime, tratado pela polícia como feminicídio, ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.
Rosalva Costa do Monte já possuía uma medida protetiva contra o acusado. Segundo apuração da Polícia Militar, ela estava deitada na cama quando foi encontrada com sinais de estrangulamento.
Ernandes ainda estava na cena do crime quando foi cercado e preso por uma equipe do 1º Batalhão da PM.
A polícia acredita que o assassinato tenha sido premeditado, pois o acusado retirou os três filhos pequenos do casal de dentro da residência da vítima e os levou para a casa da própria mãe. Horas depois, Rosalva foi encontrada morta.
O crime foi descoberto depois que o motorista que a transportava para o trabalho estranhou o sumiço dela e o fato de não responder às mensagens via celular. Ele, então, chamou a polícia, que encontrou o corpo da vítima. A vizinhança relatou à polícia ter escutado gritos por socorro antes dos militares chegarem ao local.
Ainda de acordo com a PM, após matar a ex-companheira, o acusado teria tentado se enforcar com uma corda amarrada ao telhado. Em seguida, desistiu e decidiu se entregar. Ele foi levado ao Hospital de Emergências e, depois, apresentado à Delegacia Especializada de Assistência à Mulher (DEAM).