Após tumulto, PM leva traficante preso novamente

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso por tráfico de drogas no fim da tarde deste sábado, 29, na zona norte de Macapá, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Amapá.

André Luiz Quaresma estava no bairro Novo Horizonte quando tentou fugir da abordagem e foi contido pelo sargento Ediney Souza e pelos soldados J. Pimentel e Andaoa, do 2º Batalhão.

Durante a condução do preso para a delegacia, houve um princípio de tumulto, e os militares precisaram controlar os ânimos de populares que tentaram interferir na ação policial.

Com o suspeito, os militares informaram ter encontrado porções de maconha, crack e cocaína já fracionadas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro trocado, possivelmente oriunda do tráfico.

O nome do abordado foi submetido a consulta, e o banco de dados da Segurança Pública revelou que ele já possuía passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) pelo mesmo tipo de crime e ainda estava sob medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário do Amapá.