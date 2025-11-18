Após vexame de motorista em passarela, governo emite alerta bem-humorado: ‘aí não dá, meu patrão’

O aviso vem após um motorista tentar, e falhar, atravessar uma ponte do Bairro dos Congós, na zona norte de Macapá, com um carro.

Por RODRIGO DIAS

Uma cena inusitada e perigosa no último fim de semana forçou o Governo do Amapá a emitir um alerta nas redes sociais, reforçando que as passarelas de concreto recém-entregues em áreas de ressaca são destinadas exclusivamente ao trânsito de pedestres e ciclistas. O aviso vem após um motorista tentar, e falhar, atravessar uma ponte do Bairro dos Congós, na zona norte de Macapá, com um carro.

O incidente, que rapidamente viralizou nas redes sociais, envolveu o motorista de uma picape Saveiro branca. A passarela em questão, com 2 metros de largura, faz parte do programa “Ponte Firme”, do Governo do Estado, e foi projetada para garantir a mobilidade segura da população que vive sobre a área de ressaca, substituindo as antigas pontes de madeira.

Segundo relatos e vídeos feitos por moradores, o condutor da Saveiro tentou transitar pela estrutura. A tentativa foi interrompida de forma abrupta quando o veículo colidiu com um poste. A cena chamou a atenção não apenas pela imprudência, mas também pelo estado de desorientação do motorista, que foi flagrado urinando atrás do veículo após o acidente.

O caso contrasta com a conduta de outros moradores, que demonstram cuidado e zelo pela nova infraestrutura. Muitos, inclusive, fazem questão de descer de suas motocicletas e empurrá-las para evitar qualquer dano ao espaço, que é vital para o acesso à comunidade.

A atitude do motorista não passou despercebida pela comunicação oficial do Governo do Amapá. Usando um tom irônico para chamar a atenção, o governo publicou uma nota em suas redes sociais:

“Um veículo adentrou uma ponte de concreto no Bairro do Congós, entregue pelo Governo do Estado, através do programa Ponte Firme.

Mas não é porque a ponte de concreto aguenta que pode subir carro, hein? Vamos ter cuidado e atenção”.

A publicação foi acompanhada da frase: “que a ponte do gov é firme todo mundo já sabe… mas aí não dá, né meu patrão!”, reforçando a solidez da obra, mas criticando veementemente o uso inadequado da via.

As passarelas do programa “Ponte Firme” buscam transformar a realidade das comunidades de ressaca, garantindo dignidade e segurança. No entanto, o episódio serve de alerta para a necessidade de conscientização sobre o uso correto das estruturas, que são de uso exclusivo para o tráfego leve e não suportam o peso e as dimensões de veículos de passeio ou carga.