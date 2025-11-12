Armas usadas em ataques de facções são apreendidas em Santana

A investigação começou após uma denúncia anônima apontar que o imóvel servia como ponto de venda de drogas e esconderijo de armas, no município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas em uma vila de quitinetes no bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá, durante uma operação contra o crime organizado. A ação resultou ainda na prisão em flagrante de um homem de 27 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa e de guardar o armamento utilizado em ataques a grupos rivais.

Segundo o delegado Bruno Braz, que coordenou a investigação, o material era constantemente movimentado para dificultar o rastreamento policial.

“Essas armas são usadas diariamente em confrontos entre facções. Com a rápida resposta do plantão judicial e a expedição do mandado, conseguimos evitar mais mortes e tirar esse poder de fogo das ruas”, destacou.

A investigação começou após uma denúncia anônima apontar que o imóvel servia como ponto de venda de drogas e esconderijo de armas. Com base nos indícios, foi solicitado e autorizado o mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento, os agentes localizaram três armas de fogo – inclusive de grosso calibre –, diversas munições e porções de entorpecentes prontas para comercialização.

Três homens chegaram ao local no momento da operação e foram flagrados tentando comprar drogas. Em depoimento, confirmaram que haviam ido até o endereço para adquirir entorpecentes. Já o suspeito preso confessou guardar armas para uma facção criminosa e atuar no tráfico há cerca de um ano.

A ação contou com o apoio da equipe da Operação Protetor.