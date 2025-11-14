Assaltante morre ao ser baleado pela própria arma durante fuga da PM

O caso ocorreu nesta quinta-feira (13), no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante em fuga da Polícia Militar do Amapá morreu após ser atingido por um tiro na região inguinal, possivelmente disparado acidentalmente pela própria arma que carregava na cintura. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (13), no Centro de Macapá.

Por volta das 18h30, uma equipe do 6º Batalhão da PM realizava patrulhamento pela Rua Beira Rio, nas proximidades da Praça do Coco, quando se deparou com um roubo em andamento. A vítima relatou que estava em um dos quiosques da praça quando foi surpreendida por um suspeito armado, que arrancou um cordão de seu pescoço.

Ao notar a aproximação da viatura, o bandido fugiu rapidamente em uma motocicleta vermelha. Os policiais iniciaram a perseguição, emitindo diversas ordens de parada, todas ignoradas pelo infrator, que avançou sinais em alta velocidade pela área central, colocando em risco pedestres e motoristas.

Durante a fuga, os militares encontraram uma arma de fogo caída na via, momento em que receberam informações de populares sobre a direção tomada pelo suspeito. Com apoio de outras equipes, retornaram ao local indicado, onde localizaram o homem caído ao lado da motocicleta, ensanguentado e ferido na altura da cintura. Ele foi identificado como Filipi Martins Nunes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o conduziu ao Hospital de Emergência de Macapá, onde ele morreu logo depois de dar entrada.

Além da arma encontrada, os policiais verificaram que a placa da motocicleta estava irregular. Uma checagem pelo número do chassi revelou que o veículo tinha restrição de furto/roubo, e a placa não correspondia à identificação original.

Ainda segundo a PM, Filipi já havia cumprido pena no Iapen pelo mesmo tipo de crime.

Todos os objetos apreendidos, incluindo a arma encontrada no trajeto da fuga, foram entregues à Polícia Civil.