Atirador em carro prata executa homem de 19 anos ligado à facção

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar o atirador que matou um jovem de 19 anos na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 15h, na Área Comercial do município de Santana, a 17 km de Macapá.

O alvo, Wallace Magno Ramos Furtado, de 19 anos, já havia sido vítima de um atentado a tiros na mesma região. Desta vez, ele seguia a pé pela Avenida 7 de Setembro quando foi atacado e atingido por oito disparos de pistola calibre 9 mm, um deles na cabeça, conforme a perícia.

Militares do 4º Batalhão apuraram que o autor dos disparos estava em um carro prata, filmado por uma testemunha ao deixar a cena do crime logo após a execução.

Uma das suspeitas é de que o homicídio esteja relacionado ao crime organizado, já que a vítima, segundo a polícia, era ligada a uma facção criminosa com forte atuação no Estado e já teria se envolvido em um assassinato quando menor de idade, em 2022.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pelo delegado Bruno Braz, da 1ª Delegacia de Santana.