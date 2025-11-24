Atirador se aproxima calmamente antes matar homem em garimpo

Crime ocorreu no garimpo Vila Nova, em Porto Grande, interior do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Um vídeo de câmera de monitoramento registrou o momento em que Fábio Guedes de Freitas, conhecido como Fabinho, de 39 anos, foi alvo de vários disparos na noite de domingo (23), no garimpo Vila Nova, em Porto Grande, interior do Amapá.

Nas imagens, por volta de 19h20, a vítima aparece conversando com outras três pessoas na calçada de um estabelecimento comercial. Em seguida, Fabinho pega um copo de bebida, mas antes de levar o último gole à boca, surge um homem caminhando tranquilamente em direção ao grupo. Sem demonstrar qualquer pressa, ele saca uma arma e dispara diversas vezes contra Fábio.

Atingido, Fabinho corre para dentro do estabelecimento, enquanto o atirador foge do local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima ainda estava viva quando recebeu atendimento inicial. Ela foi colocada em um veículo e encaminhada ao Hospital de Porto Grande, acompanhada por uma equipe do 7º Batalhão da PM. Contudo, Fábio não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia foi acionada pela Delegacia de Porto Grande para realizar a análise técnica no local. A área foi isolada para coleta de provas e preservação da cena até a chegada dos peritos.

Até a última atualização desta matéria, o suspeito não havia sido localizado ou preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a motivação do homicídio e tenta identificar o atirador registrado nas imagens.