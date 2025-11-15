Bebedeira entre pescadores termina em morte

Por OLHO DE BOTO

Um pescador foi morto com uma facada no peito durante uma bebedeira ocorrida na madrugada deste sábado (15), no Bairro Palmeiras, em Calçoene, muncípio a 450 km de Macapá. O crime aconteceu nas proximidades do comércio conhecido na região.

Eram cerca de 4h45 quando os militares do 12º Batalhão chegaram ao local, na Avenida FAB, e encontraram a vítima gravemente ferida, caída em meio a uma poça de sangue. O autor do homicídio já havia fugido.

Uma foto divulgada em grupos de WhatsApp mostra a vítima caída no chão, já sem vida. Em uma das mãos, é possível ver que ele segurava uma faca quando foi golpeado.

Isaque Sacramenta Silva ainda foi socorrido pela equipe policial, mas chegou sem vida ao hospital da cidade.

Agora, uma equipe comandada pelo capitão George Cecílio busca localizar e prender o autor do crime, que também é pescador e conhecido na região como “Nhô”.