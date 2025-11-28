MAIS CONHECIMENTO

Biblioteca Elcy Lacerda ganha 500 novos títulos doados pelo senador Randolfe

28, novembro, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Por RODRIGO DIAS

A Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda, em Macapá – reinaugurada na quarta-feira (26) após uma completa modernização pelo Governo do Amapá – ampliou seu acervo nesta sexta-feira (28) com a doação de 500 novos títulos da Editora do Senado, entregues pelo senador Randolfe Rodrigues.

O novo espaço, que agora também funciona como centro cultural, de memória e inovação, foi celebrado pelo parlamentar durante o ato de entrega.

“Primeiro eu venho celebrar uma obra pronta e da melhor qualidade feita pelo governo do Amapá. Um bolo enfeitado entregue ao saber, à cultura e à arte do Amapá. E eu venho colocar uma cerejinha, que é a entrega desses 500 títulos da coleção completa de obras do Conselho Editorial do Senado Federal”, afirmou Randolfe.

Randolfe entregou 500 novos títulos da Editora do Senado

São títulos de autores amapaenses — como Fernando Canto, com mais de 30 livros na coleção — além de obras raras e inéditas, como as Ordenações Filipinas

Com a nova doação, o acervo da biblioteca chega a 33,6 mil títulos

Escritores amapaenses celebraram a iniciativa

O senador destacou a relevância das obras doadas, que incluem títulos de autores amapaenses — como Fernando Canto, com mais de 30 livros na coleção — além de obras raras e inéditas, como as Ordenações Filipinas.

“O livro é transcendental, porque é uma espécie de cápsula do tempo que manda mensagens do passado para as gerações atuais e para as que virão”, completou.

A secretária de Cultura, Clícia Di Micelli, reforçou que a retomada da biblioteca representa a entrega de um equipamento que ultrapassa a função tradicional de empréstimo de livros.

Os espaços da biblioteca foram modernizados

Acervo inclui memoriais e galerias. Fotos: Rodrigo Dias

“Primeiramente, agradecer ao mandato do senador Randolfe, que tem compromisso com a história e a memória do estado. O descartável, o perecível, aquilo que é de alcance imediato, não nos interessa muito, né senador? Sim, aquilo que promove o saber, o conhecimento”, afirmou.

Com a nova doação, o acervo da biblioteca chega a 33,6 mil títulos, somando-se aos 6,3 mil exemplares adquiridos pelo Governo do Amapá durante a modernização.

Títulos da Editora Senado

Prédio teve espaços recompostos

Clícia também destacou as inovações do espaço, que agora funciona como ponto de encontro para arte e cultura. Entre os novos ambientes:

  • Sala de Espetáculos Multivozes – com 80 lugares, som, iluminação e poltronas confortáveis.
  • Espaço Cultural Professora Terezinha Vilhena – pátio externo para atividades culturais.
  • Memoriais e galerias – como o Memorial Elcy Lacerda e a Galeria Alcy Araújo.

O gerente da biblioteca, professor Valdinei Valente Lobato, afirmou que a procura pelo local é intensa e que o atendimento presencial segue normalmente.

“A gente manteve os espaços antigos, ampliando, requalificando, melhorando — e criamos novos espaços”, explicou.

Lobato enfatizou a principal novidade tecnológica:

“A presença da tecnologia na nova biblioteca é importantíssima. Temos internet em todos os setores e acesso à Biblioteca Virtual Pearson, com mais de 16 mil títulos que podem ser acessados de casa.”

Gerente da biblioteca, professor Valdinei Valente Lobato

O acervo digital e físico está integrado ao Sistema Amapazeiro

Com sua nova estrutura e proposta contemporânea, a Biblioteca Elcy Lacerda integra o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e se reafirma como principal referência cultural do Amapá

O acervo digital e físico está integrado ao Sistema Amapazeiro – Amapá de A a Z, repositório de documentos históricos que permite acesso remoto. O gerente convida o público a se cadastrar e visitar o espaço, que funciona das 8h às 18h.

A reforma do prédio histórico — que celebrou 80 anos — incluiu adequação completa de acessibilidade (piso tátil, mesa tátil, elevador), novos mobiliários, renovação das redes elétrica e de climatização, além da compra de equipamentos tecnológicos financiados por emenda do senador Davi Alcolumbre.

Novos setores também foram entregues à população, entre eles:

  • Gibiteca (quadrinhos e mangás)
  • Sala Janela Amazônica (experiências audiovisuais)
  • Corredor Galeria
  • Setor de Documentação e Memória Afro-indígena
  • Setor de Braille, com tecnologia assistiva

 

Seles Nafes
