Biblioteca Elcy Lacerda ganha 500 novos títulos doados pelo senador Randolfe

Por RODRIGO DIAS

A Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda, em Macapá – reinaugurada na quarta-feira (26) após uma completa modernização pelo Governo do Amapá – ampliou seu acervo nesta sexta-feira (28) com a doação de 500 novos títulos da Editora do Senado, entregues pelo senador Randolfe Rodrigues.

O novo espaço, que agora também funciona como centro cultural, de memória e inovação, foi celebrado pelo parlamentar durante o ato de entrega.

“Primeiro eu venho celebrar uma obra pronta e da melhor qualidade feita pelo governo do Amapá. Um bolo enfeitado entregue ao saber, à cultura e à arte do Amapá. E eu venho colocar uma cerejinha, que é a entrega desses 500 títulos da coleção completa de obras do Conselho Editorial do Senado Federal”, afirmou Randolfe.

O senador destacou a relevância das obras doadas, que incluem títulos de autores amapaenses — como Fernando Canto, com mais de 30 livros na coleção — além de obras raras e inéditas, como as Ordenações Filipinas.

“O livro é transcendental, porque é uma espécie de cápsula do tempo que manda mensagens do passado para as gerações atuais e para as que virão”, completou.

A secretária de Cultura, Clícia Di Micelli, reforçou que a retomada da biblioteca representa a entrega de um equipamento que ultrapassa a função tradicional de empréstimo de livros.

“Primeiramente, agradecer ao mandato do senador Randolfe, que tem compromisso com a história e a memória do estado. O descartável, o perecível, aquilo que é de alcance imediato, não nos interessa muito, né senador? Sim, aquilo que promove o saber, o conhecimento”, afirmou.

Com a nova doação, o acervo da biblioteca chega a 33,6 mil títulos, somando-se aos 6,3 mil exemplares adquiridos pelo Governo do Amapá durante a modernização.

Clícia também destacou as inovações do espaço, que agora funciona como ponto de encontro para arte e cultura. Entre os novos ambientes:

Sala de Espetáculos Multivozes – com 80 lugares, som, iluminação e poltronas confortáveis.

Espaço Cultural Professora Terezinha Vilhena – pátio externo para atividades culturais.

Memoriais e galerias – como o Memorial Elcy Lacerda e a Galeria Alcy Araújo.

O gerente da biblioteca, professor Valdinei Valente Lobato, afirmou que a procura pelo local é intensa e que o atendimento presencial segue normalmente.

“A gente manteve os espaços antigos, ampliando, requalificando, melhorando — e criamos novos espaços”, explicou.

Lobato enfatizou a principal novidade tecnológica:

“A presença da tecnologia na nova biblioteca é importantíssima. Temos internet em todos os setores e acesso à Biblioteca Virtual Pearson, com mais de 16 mil títulos que podem ser acessados de casa.”

O acervo digital e físico está integrado ao Sistema Amapazeiro – Amapá de A a Z, repositório de documentos históricos que permite acesso remoto. O gerente convida o público a se cadastrar e visitar o espaço, que funciona das 8h às 18h.

A reforma do prédio histórico — que celebrou 80 anos — incluiu adequação completa de acessibilidade (piso tátil, mesa tátil, elevador), novos mobiliários, renovação das redes elétrica e de climatização, além da compra de equipamentos tecnológicos financiados por emenda do senador Davi Alcolumbre.

Novos setores também foram entregues à população, entre eles:

Gibiteca (quadrinhos e mangás)

Sala Janela Amazônica (experiências audiovisuais)

Corredor Galeria

Setor de Documentação e Memória Afro-indígena

Setor de Braille, com tecnologia assistiva