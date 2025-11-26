Brindes da COP30 viram “relíquias” e disparam em plataformas de venda

Pins, garrafinhas e itens exclusivos chegam a R$ 500 e movimentam novo mercado após conferência

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Lembranças da COP 30, em Belém, se transformaram rapidamente em peças de colecionador. Poucos dias após o encerramento do evento, os brindes distribuídos durante a conferência já movimentam um mercado próprio nas plataformas de venda online. Na OLX, por exemplo, os preços começam em R$ 100 e podem ultrapassar os R$ 500.

Durante a conferência — especialmente na Green Zone — filas extensas se formaram em busca de lembranças oficiais. Agora, esses mesmos produtos reaparecem nos sites como “souvenirs raros”. Os pins de países, os queridinhos do público, estão entre os anúncios mais frequentes, ao lado de brindes exclusivos da COP 30. A garrafinha temática, objeto de desejo entre os visitantes, é ofertada por até R$ 200. Itens usados por voluntários, como sapatos, bolsas e chapéus, também passaram a circular no mercado, custando entre R$ 200 e R$ 300.

Os objetos distribuídos na Blue Zone — ainda mais restritos — tornaram-se especialmente cobiçados. A garrafinha e o pin do Curupira, mascote oficial do evento, são anunciados por valores que variam entre R$ 100 e R$ 300. Em algumas plataformas, kits completos com diversos itens da conferência chegam a R$ 500.

O interesse dos compradores vai além do colecionismo. Para muitos, adquirir um objeto da COP 30 significa guardar um pedaço do maior evento internacional já realizado na Amazônia. A carga simbólica é tão forte que há quem tenha guardado até latas de água distribuídas durante a conferência, tratadas como recordação histórica.

Embora a comercialização dos brindes não seja ilegal, o fenômeno gerou debate nas redes sociais. Parte do público vê a prática como natural diante da grande procura; outros criticam os preços considerados abusivos.