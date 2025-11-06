Canais de Macapá viram cemitérios de embarcações abandonadas

Ministério Público instaurou procedimento para identificar responsáveis por 35 barcos, a maioria sem recuperação

Por SELES NAFES

Uma vistoria realizada pela Promotoria de Meio Ambiente de Macapá revelou um cenário de abandono que preocupa autoridades e moradores: 35 barcos, de todos os tamanhos e em avançado estado de deterioração, foram encontrados apodrecendo às margens dos canais do Jandiá e das Pedrinhas, os de maior navegação na capital.

Diante da gravidade da situação, o promotor Luiz Kuhlmann instaurou um procedimento para identificar os responsáveis pelas embarcações e adotar providências legais.

O relatório técnico, elaborado a pedido do promotor Afonso Pereira, detalha duas inspeções realizadas em junho. A vistoria no Canal do Jandiá identificou 23 embarcações abandonadas entre a ‘ponte do canal’ e a sua “boca”, muitas delas em estado irrecuperável. As imagens georreferenciadas estão anexadas ao relatório.

A equipe percorreu o Canal das Pedrinhas, entre a Rodovia Josmar Chaves Pinto e a foz do canal. Ali, foram encontradas outras 12 embarcações abandonadas, com características semelhantes às verificadas no Jandiá. Algumas de médio porte.

Segundo o relatório, a maioria dos barcos é feita de madeira e está disposta de forma desordenada nas margens, dificultando a navegabilidade e causando impactos ambientais, como poluição e assoreamento. A equipe identificou ainda a existência de estaleiros improvisados, instalados nas próprias margens, onde consertos são feitos de forma irregular — prática que também interfere no fluxo dos canais.

Com as 35 embarcações mapeadas e a confirmação dos danos ambientais, o Ministério Público agora busca identificar proprietários e eventuais responsáveis pelos abandonos.