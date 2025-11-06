MEIO AMBIENTE

Canais de Macapá viram cemitérios de embarcações abandonadas

6, novembro, 2025
Ministério Público instaurou procedimento para identificar responsáveis por 35 barcos, a maioria sem recuperação
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma vistoria realizada pela Promotoria de Meio Ambiente de Macapá revelou um cenário de abandono que preocupa autoridades e moradores: 35 barcos, de todos os tamanhos e em avançado estado de deterioração, foram encontrados apodrecendo às margens dos canais do Jandiá e das Pedrinhas, os de maior navegação na capital.

Diante da gravidade da situação, o promotor Luiz Kuhlmann instaurou um procedimento para identificar os responsáveis pelas embarcações e adotar providências legais.

O relatório técnico, elaborado a pedido do promotor Afonso Pereira, detalha duas inspeções realizadas em junho. A vistoria no Canal do Jandiá identificou 23 embarcações abandonadas entre a ‘ponte do canal’ e a sua “boca”, muitas delas em estado irrecuperável. As imagens georreferenciadas estão anexadas ao relatório.

Vegetação cresce ao redor de embarcação…

…alguns estão em estaleiros improvisados, mas abandonados…

…outros em terra

….ou quase no meio do canal

A equipe percorreu o Canal das Pedrinhas, entre a Rodovia Josmar Chaves Pinto e a foz do canal. Ali, foram encontradas outras 12 embarcações abandonadas, com características semelhantes às verificadas no Jandiá. Algumas de médio porte.

Segundo o relatório, a maioria dos barcos é feita de madeira e está disposta de forma desordenada nas margens, dificultando a navegabilidade e causando impactos ambientais, como poluição e assoreamento. A equipe identificou ainda a existência de estaleiros improvisados, instalados nas próprias margens, onde consertos são feitos de forma irregular — prática que também interfere no fluxo dos canais.

Com as 35 embarcações mapeadas e a confirmação dos danos ambientais, o Ministério Público agora busca identificar proprietários e eventuais responsáveis pelos abandonos. 

Canais do Jandiá e Pedrinhas concentram grande comercialização de madeira

A maioria está irrecuperável

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!