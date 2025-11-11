Capuchinhos e Frei Carlos são homenageados por serviços sociais e de saúde no Amapá

As homenagens foram propostas pela deputada estadual Telma Nery (Cidadania), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população amapaense.

Por RODRIGO DIAS

A 64ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), realizada nesta terça-feira (11), foi marcada por um justo reconhecimento à solidariedade e ao serviço humanitário prestado no estado. O Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate, conhecido como Capuchinhos, recebeu uma Moção de Aplausos, enquanto seu diretor administrativo, Frei José Carlos Pestana, foi agraciado com o Título de Cidadão Amapaense.

As homenagens foram propostas pela deputada estadual Telma Nery (Cidadania), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população amapaense nas áreas de saúde e assistência social pela instituição.

Cidadão Amapaense

Nascido em 23 de dezembro de 1971, em Presidente Juscelino (MA), Frei José Carlos Pestana teve sua trajetória marcada pela fé e dedicação à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, à qual ingressou aos 19 anos. Em 1999, emitiu seus votos perpétuos.

Desde abril de 2016, Frei Carlos está em Macapá, onde exerce as funções de diretor geral e administrativo do Centro Frei Daniel de Samarate. A concessão do título de Cidadão Amapaense reconhece sua contribuição ao desenvolvimento social e humano do estado — uma homenagem concedida a pessoas não naturais do Amapá que atuam com honradez e compromisso em prol da coletividade.

Emocionado, o religioso expressou gratidão e sentimento de pertencimento:

“Eu já me sentia amapaense desde que cheguei aqui, e agora, com esse reconhecimento — também por intermédio da deputada Telma Nery, que é muito amiga nossa e da nossa instituição —, fico muito lisonjeado. Isso me ajuda a pensar ainda mais no nosso trabalho, nos serviços que fazemos com muito carinho para toda a população amapaense. Agradeço de todo o coração esse reconhecimento e o ofereço em nome das pessoas atendidas por nossa instituição.”

Moção de Aplausos

Localizado na Avenida Fab, no bairro Santa Rita, o Centro Frei Daniel de Samarate é um verdadeiro pilar de apoio social e de saúde na capital. A instituição oferece atendimento gratuito à população de baixa renda, beneficiando não apenas moradores do Amapá, mas também pacientes vindos das ilhas do Pará.

Com uma estrutura robusta, a sede dos Capuchinhos conta com 78 ambientes e dezenas de profissionais, oferecendo cerca de 50 especialidades médicas e terapêuticas, entre elas:

Acupuntura, Serviço Social, Cardiologia, Cirurgia Pediátrica, Clínica Geral, Dermatologia, Exames Laboratoriais, Eletrocardiograma, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Massoterapia, Nutrição, Odontologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Exames de PCCU, Pneumologia, Psicologia, Pré-natal e Ultrassonografia.

O impacto social do Centro é expressivo: mais de 15 mil atendimentos por mês e mais de 100 mil pessoas cadastradas. A entidade é parceira do SUS e atua em programas estaduais como Mais Saúde, Mais Visão e Zera Filas.

Durante a sessão, a deputada Telma Nery destacou a importância do trabalho realizado pela instituição:

“Entregar esse título ao Frei é uma grande honra. É uma forma de reconhecer e incentivar esse trabalho humano desenvolvido pelos Capuchinhos, que beneficia não só os amapaenses, mas também muitas pessoas vindas das ilhas do Pará. Precisamos muito do senhor, Frei Carlos, da sua equipe e dessa instituição que tanto serve ao nosso povo.”

Além da Assembleia Legislativa, o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate, que atua há mais de três décadas no Amapá, conta também com o apoio do Governo do Estado para desenvolver suas atividades e ampliar o atendimento à população.