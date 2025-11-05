Casa de moradora usada por facção para esconder drogas seria atacada por rivais, diz polícia

Um dos suspeitos assumiu a posse da droga apreendida. Residência fica no do bairro Monte das Oliveiras, no município localizado a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá por tráfico de drogas e participação em organização criminosa armada. A ação foi deflagrada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (DPS), município localizado a 17 km de Macapá, após uma denúncia anônima.

De acordo com as informações repassadas aos investigadores, traficantes ligados a uma facção criminosa estariam utilizando a casa de uma moradora do bairro Monte das Oliveiras para esconder drogas e uma arma de fogo. O relato também apontava que um grupo rival estaria se preparando para invadir o imóvel e roubar o material ilícito.

“Fomos ao local indicado e, com a autorização da moradora, realizamos uma busca na residência, onde encontramos apenas a droga”, relatou o delegado Bruno Braz, titular da 1ª DPS.

Três rapazes e uma adolescente que estavam no local foram conduzidos à delegacia. No entanto, durante os depoimentos, o delegado informou ter constatado a participação de apenas um deles, que confessou estar distribuindo drogas a mando de uma facção e admitiu ter repassado a arma de fogo a um desconhecido dois dias antes da operação.