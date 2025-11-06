Catedral de São José receberá energia solar e novo sistema de climatização

Projeto da CEA Equatorial deve reduzir custos e ampliar conforto dos fiéis até março de 2026

Da REDAÇÃO

A Catedral de São José, um dos marcos religiosos e históricos mais importantes de Macapá, passará por modernização energética com a instalação de painéis solares e novas centrais de ar. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6), durante missa realizada no próprio templo, por representantes da CEA Equatorial.

A iniciativa promete reduzir significativamente o consumo de energia elétrica e melhorar o conforto térmico durante as celebrações. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até março de 2026, coincidindo com as festividades do padroeiro São José.

“Estou muito feliz em anunciar o investimento do projeto de eficiência energética que é a climatização da catedral mais a geração solar que vai permitir que a catedral tenha um conforto térmico sem aumentar o consumo de energia”, comentou o presidente da CEA Equatorial, Augusto Dantas.

“Aproveitamos para agradecer à CEA Equatorial por te abraçado esse projeto social para o investimento de placas solares aqui na catedral. Vai ser de grande benefício para a Diocese, pois a sede é articuladora de grandes projetos sociais que envolve muitas pessoas de muitos municípios e quanto mais economizarmos, será melhor para as crianças e idosos que atendemos”, disse o bispo Dom Antônio.

O projeto E+ Energia do Bem já beneficiou outras instituições no Amapá, como a Casa da Hospitalidade, a APAE de Laranjal do Jari e a Igreja Matriz de Santana, ampliando o uso de energia limpa em espaços sociais.