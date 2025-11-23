CBM descarta risco de desabamento no Shopping Popular

“Não há motivo para interdição”, afirma tenente-coronel Sanches, mestre em Estruturas; prefeitura mantém local fechado mesmo após laudo

Por SELES NAFES

Engenheiros do Corpo de Bombeiros do Amapá descartaram qualquer risco de desabamento na estrutura do Shopping Popular, localizado na Rua São José, no Centro Comercial de Macapá. O resultado da inspeção, realizada ontem (22), contradiz a decisão da Prefeitura de Macapá, que interditou o prédio e já contratou uma empresa para reformas quatro anos após a inauguração.

“O Corpo de Bombeiros existe para proteger a população. E não há motivo para pânico e nem necessidade de interdição. Não existem motivos para se preocupar com interdição ou que o prédio vá desabar. Há apenas o desgaste natural desse tipo de edificação”, afirmou o tenente-coronel Sanches, mestre em Estruturas.

Na sexta-feira (21), a prefeitura surpreendeu os empreendedores ao anunciar que seria necessário fechar o Shopping Popular por risco de desabamento e falhas na construção durante a gestão do então prefeito Clécio Luís, que deixou o cargo no fim de 2020 com 90% da obra executada.

Em maio de 2021, o atual prefeito, Antônio Furlan (MDB), e o senador Davi Alcolumbre (União) entregaram oficialmente o prédio. No vídeo divulgado na sexta-feira, o secretário de Obras, Cássio Cruz, afirmou que o Shopping Popular passou por vistorias técnicas antes da inauguração — mas não apresentou imagens das supostas fissuras.

Mesmo após o posicionamento do Corpo de Bombeiros, o local permanece fechado. A prefeitura já contratou uma empresa para realizar uma reforma, mas o valor não foi divulgado.