Centro Universitário Integrado inaugura polo de ensino à distância em Macapá

Modalidade semipresencial será ofertada pela primeira vez fora do Paraná

Da REDAÇÃO

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão–PR, anunciou, no início de setembro, a abertura de um novo polo de Ensino a Distância (EaD) em Macapá. A unidade funcionará nas instalações da Faculdade Integrado, localizada na Avenida Felíciano Coelho, 125, no bairro Central (Trem). Serão ofertados 30 cursos superiores, sendo 18 EaD, com início previsto ainda para 2025, e 12 na modalidade semipresencial, cujas aulas terão início em 2026.

As graduações disponíveis abrangem áreas de saúde, ciências humanas, gestão e tecnologia. As inscrições para o processo seletivo estão abertas no site oficial da instituição (grupointegrado.br), onde os candidatos devem selecionar o polo de Macapá durante o cadastro.

Modalidade semipresencial estreia nos polos

O polo de Macapá será o primeiro da instituição fora do Paraná a oferecer, além do EaD, o ensino semipresencial, modalidade que combina aulas presenciais no polo local com atividades online. A infraestrutura aproveitará as instalações existentes da Faculdade Integrado, que atualmente oferece o curso presencial de Medicina.

A unidade conta com cinco laboratórios especializados (dois Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística), além de salas de aula e informática. Segundo Telma Cristian Amaral, gestora do Núcleo de Ensino a Distância, “a unidade oferece tecnologia de ponta e ambientes modernos, garantindo que o aluno de Macapá vivencie a essência do Integrado. Nos cursos da área da saúde, por exemplo, as atividades presenciais serão realizadas nos laboratórios de Medicina, oferecendo a infraestrutura necessária para a formação prática dos estudantes”.

Para Rafael Zampar, diretor de Ensino e Aprendizagem do Centro Universitário Integrado e diretor interino da Faculdade Integrado, explica que a metodologia “visa atender às demandas regionais e ao perfil dos estudantes da região Norte, ampliando as oportunidades de formação acadêmica para a população local”.

Expansão nacional

A decisão de inaugurar o polo em Macapá reflete uma estratégia de crescimento que acompanha as transformações do cenário educacional brasileiro. O ensino a distância tem se consolidado como uma modalidade em forte ascensão no país, impulsionado pela busca por maior acessibilidade e flexibilidade na formação superior.

Com a inauguração da unidade em Macapá, o Centro Universitário Integrado agora conta com polos de ensino a distância em 12 cidades, posicionando-se estrategicamente neste mercado em expansão. A iniciativa alinha-se à tendência nacional de crescimento do EaD, que tem registrado números expressivos, em 2024, as matrículas na modalidade correspondem a 50,7% do total de matrículas de graduação no país. Entre 2023 e 2024, o aumento foi de 5,6%, conforme o Censo da Educação Superior 2024 divulgado no dia 22 de setembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O diretor Rafael Zampar, explica que a expansão não só se alinha a realidade atual, mas também é um dos pilares da instituição: “Abrir um polo no Norte é reafirmar que somos um único time de educadores, unidos pelo compromisso de levar nosso propósito ainda mais longe. Essa nossa “inquietude”, como gostamos de chamar, fortalece nosso ideal comum de transformar vidas por meio da educação, em qualquer lugar do Brasil”.

Para Márcio Gonçalves, coordenador comercial da Faculdade Integrado em Macapá, o impacto da nova unidade vai além da educação. A expectativa é que a faculdade contribua para o desenvolvimento econômico e social, oferecendo mais oportunidades de formação e valorizando o capital humano local. “Com a chegada do polo, esperamos ver mudanças significativas na comunidade, mais oportunidades de formação para jovens e adultos, valorização do capital humano local e a possibilidade de que os estudantes não precisem migrar para outras regiões em busca de qualificação”, explica.