Clécio aponta avanços, mas também ouve cobranças em balanço de ações em Santana

Evento no município a 17 km de Macapá atraiu milhares de pessoas.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O governador do Amapá, Clécio Luís, apresentou, para milhares de moradores reunidos em uma arena esportiva, um panorama das principais ações desenvolvidas no segundo maior município do Amapá, Santana, a 17 km de Macapá.

A iniciativa evidenciou investimentos em educação, infraestrutura, economia e incentivo ao empreendedorismo, especialmente com programas voltados a startups e novos negócios.

Acompanhado por autoridades estaduais e municipais, o governador reforçou que Santana tem recebido atenção estratégica nas políticas públicas. Durante sua fala, destacou a ampliação do asfaltamento em diversos bairros, melhorias em escolas e avanços em iniciativas de inovação, como incubadoras tecnológicas e linhas de crédito destinadas a empreendedores locais.

Entre os moradores, Lúcia Santos, residente do bairro Paraíso, afirmou perceber mudanças no cotidiano da comunidade, mas também apontou demandas que ainda aguardam solução.

“As ruas do nosso bairro já estão diferentes, e saber que tem mais investimentos vindo dá esperança. Eu sei que ainda falta muito, mas é preciso acreditar. Por exemplo, ainda espero que as pontes ali na Dom Pedro sejam feitas em concreto”, relatou.

As autoridades presentes também reforçaram a importância do município para o desenvolvimento estadual. O ministro Waldez Góes ressaltou o papel central de Santana na economia do Amapá e garantiu continuidade no apoio federal a iniciativas que gerem emprego e renda.

O prefeito Bala Rocha, por sua vez, destacou a relevância da parceria entre Estado e Município para acelerar obras e ampliar serviços.

Clécio reconheceu que a cidade ainda enfrenta desafios, mas enfatizou que os avanços já são visíveis em praticamente todos os bairros.

“Temos obras espalhadas por toda Santana, seja asfaltamento, reforma de escolas ou incentivo a empreendedores. Muita coisa já foi realizada e muitas outras serão anunciadas”, afirmou.

O evento terminou com manifestações de apoio de moradores e lideranças comunitárias, que acompanharam de perto a apresentação das ações.