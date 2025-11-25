Clécio mostra avanços contra o crime organizado em debate sobre a PEC da Segurança

No plenário da Câmara, Clécio destacou a importância de um modelo integrado e nacional de segurança, com padronização de procedimentos, cooperação e financiamento conjunto entre União e estados.

Os resultados que colocam o Amapá entre os estados que mais avançaram no enfrentamento ao crime organizado e na redução da violência nos últimos anos foram apresentados pelo governador do estado, Clécio Luís, em audiência da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (25). O governante participou do debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública (PEC 18/25) e detalhou as estratégias que transformaram o cenário local, resultando na maior queda dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em 15 anos.

No plenário, Clécio destacou a importância de um modelo integrado e nacional de segurança, defendendo o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) como ferramenta para padronizar procedimentos, fortalecer cooperação e garantir financiamento conjunto entre União e estados. Ele ponderou, porém, que a PEC precisa equilibrar o papel nacional com a autonomia estadual.

“Temos casos concretos de sucesso e superação, sobretudo no sistema penitenciário, no enfrentamento ao crime e na redução dos índices de violência. Esses indicadores podem contribuir com a discussão da PEC, especialmente no tema da integração das forças de segurança”, afirmou.

Os dados apresentados pelo governador reforçam a mudança estrutural ocorrida no Amapá entre 2023 e 2025. O efetivo das forças de segurança foi ampliado em média 40%, enquanto o número de presos aumentou 60%, reflexo de operações mais eficientes e de uma diretriz baseada na preservação da vida e na responsabilização criminal.

O estado também investiu na modernização do arsenal, incorporando pistolas Glock e fuzis de tecnologia israelense, equipamentos usados em operações de maior complexidade.

Essas medidas resultaram em um recuo expressivo dos índices de violência. Informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que os homicídios dolosos caíram 28,71% no Amapá, percentual muito superior à média nacional, de 6,33%. A redução foi acompanhada de queda nos demais indicadores de criminalidade, consolidando o estado com o melhor desempenho do país no período analisado.

A audiência também contou com a participação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União–PE). O parlamentar afirmou que ouvir governadores é essencial para que o texto final reflita as realidades das unidades da Federação e citou o Amapá como exemplo de resposta efetiva ao avanço da violência.

“O estado estava em situação crítica e avançou muito, como destacou o governador Clécio. A reação do governo me parece estar no caminho certo, fortalecendo as forças de segurança e prestigiando o trabalho técnico dos profissionais”, avaliou.

A comitiva amapaense incluiu o secretário de Justiça e Segurança Pública, Cezar Vieira; o diretor-presidente do Instituto Penitenciário do Amapá, Luiz Carlos; o comandante-geral da Polícia Militar, Costa Junior; e os deputados federais Lucas Abrahão e Dorinaldo Malafaia, que defenderam a política de segurança adotada pelo estado.