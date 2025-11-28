Codevasf acompanha obras em Tartarugalzinho e confirma criação de 1º centro de alevinos

A estrutura colocará o município em posição estratégica para ampliar a produção de alevinos e fortalecer a cadeia da piscicultura regional.

A implantação do primeiro Centro de Alevinagem do Amapá em Tartarugalzinho foi confirmada durante visita técnica realizada nesta quinta-feira, 27 de novembro. O equipamento, que será inédito no estado, coloca o município em posição estratégica para ampliar a produção de alevinos e fortalecer a cadeia da piscicultura regional.

A agenda incluiu o acompanhamento de obras e projetos que vêm sendo executados em parceria com a administração municipal. Entre eles, as escavações de poços artesianos, realizadas como resposta aos impactos da estiagem e voltadas a garantir segurança hídrica para famílias de diferentes comunidades. As ações são consideradas essenciais para mitigar efeitos recorrentes da seca e assegurar abastecimento em áreas sensíveis.

Outro ponto da visita foi a passagem por polos de piscicultura que vêm recebendo investimentos contínuos para expandir a produção local. A ampliação das estruturas tem gerado novas oportunidades para pequenos produtores e contribuído para o fortalecimento econômico do interior.

Também foram inspecionadas obras de pavimentação de ramais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para a melhoria da logística de transporte. A pavimentação é vista como uma das principais demandas da zona rural e tem impacto direto no trabalho de agricultores e no funcionamento das cadeias produtivas.

A confirmação do Centro de Alevinagem foi discutida entre o presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira, e o prefeito Bruno Mineiro. A estrutura deverá impulsionar a geração de renda no setor e atender à crescente demanda por alevinos em todo o estado.

“A presença do presidente da Companhia em Tartarugalzinho reforça a importância das ações desenvolvidas no interior e evidencia o papel dos municípios na formulação de políticas públicas de desenvolvimento regional. O conjunto de obras e investimentos acompanhados no município consolida a estratégia de fortalecer o Amapá a partir de suas vocações locais e das necessidades da população”, avaliou o prefeito Mineiro.