Concurso para oficiais da PM do Amapá reúne 13,6 mil candidatos; última seleção foi há 12 anos

Processo seletivo oferece 240 vagas, com remuneração inicial acima de R$ 11 mil; aprovados farão formação integral na academia própria da corporação

Da REDAÇÃO

O concurso para oficiais da Polícia Militar do Amapá recebeu a inscrição de 13,6 mil candidatos, que neste domingo (2) realizaram as provas objetivas organizadas pela Fundação Carlos Chagas. O número inicial de inscritos ultrapassava 18 mil para 240 vagas.

A última seleção para oficiais ocorreu em 2012, encerrando uma espera de mais de uma década pela abertura de novas oportunidades.

“O aluno já inicia o curso na condição de Aluno-Oficial e, se aprovado, é promovido a 2º Tenente. A remuneração inicial ultrapassa R$ 11 mil, o que reforça o reconhecimento e a valorização dessa carreira essencial para a segurança pública”, destacou a secretária da Administração, Cinthya Mendes.

Antes do curso de formação, os candidatos precisarão passar por outras etapas eliminatórias, como exames físicos, médicos e avaliação psicológica.

“Foram 15 anos de espera. É uma satisfação ver essa política de valorização se concretizando. Pela primeira vez na história, iremos formar nossos oficiais integralmente aqui, na nossa própria academia. Isso gera ganhos para a economia local, para as famílias e, principalmente, para a operacionalidade da corporação”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior.