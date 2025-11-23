COP30: texto final tem impasse sobre petróleo, mas cria mecanismo global de transição justa

Por PEDRO PESSOA, de Belém

A COP30 finalmente chegou ao fim no final da tarde deste sábado (22), depois de horas de impasse e negociações que avançaram pela madrugada e ocuparam praticamente todo o dia. O encerramento só foi possível após a aprovação da chamada decisão de mutirão, documento central da conferência e alvo das maiores disputas entre os países.

O saldo final mistura avanços, frustrações e a confirmação de que os debates mais difíceis continuarão nos próximos meses. O texto final excluiu o plano defendido pelo presidente Lula para reduzir o uso de combustíveis fósseis, tema que quase implodiu toda a negociação.

Também ficou de fora o roteiro para zerar o desmatamento, apesar de esta ser a primeira COP realizada na Amazônia. Ainda assim, o documento trouxe avanços simbólicos ao reconhecer o papel de comunidades afrodescendentes, povos indígenas e incluir referências a questões de gênero no combate às mudanças climáticas.

A decisão de mutirão reuniu em um único debate os temas mais sensíveis: financiamento, comércio, metas de descarbonização e transparência. A maior resistência veio dos países árabes, que impediram qualquer menção direta aos combustíveis fósseis. Após idas e vindas entre rascunhos, o assunto foi totalmente retirado do texto. A presidência da COP afirmou que o Brasil tratará do tema ao longo do próximo ano, dentro da Missão Belém para 1,5°C.

No financiamento, houve avanços modestos. Os países concordaram em trabalhar para triplicar os recursos destinados à adaptação até 2035, sem definir valores ou responsabilidades, demanda que atendeu à Europa. Já as nações em desenvolvimento conseguiram incluir a criação de um programa de trabalho de dois anos sobre financiamento climático, reforçando obrigações previstas no Acordo de Paris.

O documento também abre espaço para discutir medidas unilaterais de comércio e atende demandas de países asiáticos. Além disso, cria o primeiro mecanismo internacional de transição justa, considerado uma das entregas mais concretas da conferência ao estruturar apoio técnico e financeiro para uma descarbonização mais equilibrada.