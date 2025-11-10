Corrida do Bope terá prova especial com cães

Por RODRIGO DIAS

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Amapá anunciou uma novidade para a edição de 2025 de sua tradicional corrida de rua. Além da prova principal, a “Corrida do BOPE K9 2025” terá uma modalidade especial destinada à participação de cães e seus tutores.

O evento será realizado no dia 28 de dezembro de 2025, com concentração às 5h e largada às 6h, em Macapá. A proposta é promover interação, atividade física e bem-estar entre cães e seus donos.

A modalidade “Corrida com Cães” terá percurso de 3 km, com largada e chegada no mesmo ponto da prova principal de 10 km. A organização reforça que o termo “corrida” é apenas uma nomenclatura: o tutor poderá correr, caminhar ou até carregar o animal, priorizando sempre o conforto e a segurança.

A prova K9 será dividida em seis categorias:

• Cães de Grande Porte (Tutor Masculino e Feminino)

• Cães de Médio Porte (Tutor Masculino e Feminino)

• Cães de Pequeno Porte (Tutor Masculino e Feminino)

Premiação

Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria também serão premiados.

Os tutores devem seguir as normas de segurança previstas no regulamento elaborado com a comissão de cinotécnicos do BOPE:

Condições físicas: No ato da inscrição, o tutor declara que o cão está apto física e socialmente para o evento.

Uso de focinheira: Conforme a Lei Municipal nº 2.789/2024, cães de raças como Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Doberman, Fila Brasileiro e outras listadas devem utilizar focinheira. A organização não se responsabiliza por sanções municipais em caso de descumprimento.

Prova tradicional mantida

A prova principal continua com percurso urbano de 10 km, totalmente em asfalto, para atletas com idade mínima de 18 anos. As categorias masculinas e femininas incluem: Elite, Comunidade Geral, Calça e Coturno (militar), Cadeirantes, Deficientes Visuais e Bariátrico. A largada será dividida em duas baterias (Elite e Comunidade).

As inscrições para ambas as modalidades estão disponíveis no site www.esportecorrida.com.br. As inscrições terminarão quando forem esgotadas a 4,7 mil vagas da corrida.

A organização encerra o convite com o lema do BOPE: “Corrida do BOPE K9 2025, você não vai pedir pra sair!”