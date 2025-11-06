CPI do Senado convida Clécio para compartilhar avanços do AP contra o crime organizado

Estado afirma que o avanço é fruto da integração das forças policiais, uso de tecnologia, inteligência e valorização profissional.

O governador Clécio Luís foi convidado pela CPI do Crime Organizado, no Senado Federal, para apresentar os resultados do Amapá Mais Seguro, programa que tem destacado o estado como uma referência na redução da criminalidade.

O colegiado, presidido pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e relatado por Alessandro Vieira (MDB-SE), decidiu ouvir gestores estaduais que representam tanto casos de sucesso quanto de fracasso no combate à violência. No caso do Amapá, o convite foi motivado pelos resultados obtidos entre 2023 e 2025, considerados os melhores da série histórica.

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o estado alcançou a maior redução em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em 15 anos. O Mapa da Segurança Pública 2025 mostrou que o Amapá teve queda de 28,71% nos homicídios dolosos, desempenho muito superior à média nacional, que foi de 6,33%. Outros indicadores reforçam o avanço.

Os latrocínios — roubos seguidos de morte — caíram 69,23%, enquanto as lesões corporais seguidas de morte apresentaram redução ainda mais expressiva, de 81,25%, a maior taxa de diminuição do país. O estado também registrou queda de 50% nos casos de feminicídio, figurando como a unidade da federação com o melhor resultado nacional nessa categoria.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Cézar Vieira, o avanço é fruto da integração das forças policiais, uso de tecnologia, inteligência e valorização profissional. Desde 2023, o governo contratou 1.570 novos agentes, entregou mais de 100 viaturas, drones e armamentos modernos, e modernizou a Polícia Científica. Ele também evidenciou operações de impacto, que fortaleceram o controle das fronteiras, resultando na maior apreensão de fuzis e drogas da história do estado.

Os senadores também aprovaram o compartilhamento de informações entre a CPI e órgãos como o Ministério da Justiça, Forças Armadas e Abin, além da análise de experiências estaduais bem-sucedidas, como a amapaense, que alia firmeza no enfrentamento ao crime e responsabilidade social.