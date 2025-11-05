Cruzeiros de luxo viram hotéis flutuantes em Belém

MSC Seaview e Costa Diadema chegam da Europa e oferecem quase 4 mil cabines a delegações; diárias variam de R$ 3 mil a R$ 25 mil

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Luxo europeu ancorado na Amazônia: dois transatlânticos de alto padrão chegaram a Belém nesta terça-feira (4) para reforçar a rede de hospedagem da COP30, que começa nesta semana. As embarcações MSC Seaview e Costa Diadema vieram da Espanha e da Itália, após encerrarem a temporada europeia, e servirão de moradia temporária para participantes da Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 de novembro.

Juntos, os navios somam 3.882 cabines e capacidade para cerca de 9 mil pessoas. Eles cruzaram o Atlântico sem passageiros, apenas com suas tripulações, e agora vão permanecer atracados no novo terminal do Porto de Outeiro, em Belém. Os navios receberão delegações oficiais, representantes de empresas privadas e associações internacionais.

De acordo com a Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil, parte da delegação brasileira também ficará hospedada nas embarcações. Nenhum chefe de Estado, porém, está entre os hóspedes — apenas funcionários de suporte, negociadores e representantes técnicos.

As diárias variam entre 500 e 4 mil euros (R$ 3 mil a R$ 25 mil), dependendo da categoria da cabine. Segundo o governo federal, 80% das reservas já estão confirmadas, e nesta reta final há descontos para as acomodações restantes.

O MSC Seaview impressiona pela imponência: 323 metros de comprimento, 75 de altura, 16 andares e 153 mil toneladas. O Costa Diadema não fica atrás, com 306 metros, 14 andares e 133 mil toneladas. As cabines variam de 14 a 35 metros quadrados, podendo acomodar até quatro pessoas. No Seaview, há ainda o Yacht Club, área de luxo com cabines exclusivas, lounge, piscina privativa, restaurante, bar e serviço de mordomo. A maior suíte ultrapassa 100 m², com varanda e hidromassagem.

Além do conforto das acomodações, os cruzeiros oferecem estrutura completa de lazer: restaurantes, bares, academias, spas, piscinas, jacuzzis, pistas de boliche, parque aquático, quadras esportivas e auditórios. No Costa Diadema, um dos destaques é o boulevard panorâmico de 500 metros que conecta a popa à proa.

A iniciativa integra a estratégia do governo federal para ampliar a capacidade de hospedagem de Belém durante a COP30, que deve atrair cerca de 50 mil visitantes. O Brasil também apoiou a ONU na aprovação de um reajuste no subsídio de diárias para países menos desenvolvidos, que passou de US$ 143 para US$ 197 (cerca de R$ 1 mil), facilitando a participação de delegações de menor renda no evento.