Defesa alega necessidade de cirurgia e sargento vai para prisão domiciliar

Sargento Antônio Carlos Araújo. Ministro Ribeiro Dantas autorizou medida por motivos de saúde, com monitoramento eletrônico

Por SELES NAFES

O sargento reformado do Exército, Antônio Carlos Lima de Araújo, de 60 anos, vai aguardar em casa a conclusão do processo que apura o homicídio do fazendeiro Antônio Candeia, de 80 anos, ocorrido em novembro do ano passado no município de Amapá, a 310 km de Macapá. A decisão do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendeu pedido da defesa e teve parecer favorável do Ministério Público.

A defesa do sargento argumentou que ele precisa passar por uma cirurgia de hérnia com urgência, e que o sistema prisional do Amapá não tem estrutura para oferecer o suporte necessário. Também solicitou a extensão do benefício já concedido ao fazendeiro Francisco Canindé, acusado de ser o mandante do assassinato.

O sargento matou o fazendeiro a tiros em um ato supostamente premeditado por Francisco Canindé, com quem a vítima mantinha uma disputa por terras marcada por ameaças mútuas.

Um vídeo gravado por um ocupante do carro dirigido por Canindé mostra o sargento provocando a vítima, que foi empurrada e abatida a tiros antes de conseguir puxar sua arma de uma sacola plástica.

O ministro entendeu que a prisão pode ser cumprida em regime domiciliar, mas de forma temporária, até que uma perícia comprove o real estado de saúde do acusado e o juiz de primeira instância decida sobre o caso. O sargento foi liberado nesta sexta-feira (7) e usará tornozeleira eletrônica.