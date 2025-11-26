TRÁFICO

Denarc intercepta entrega de drogas e prende dupla com maconha e cocaína

26, novembro, 2025
Ação policial ocorreu nos bairros Araxá e Santa Rita, em Macapá.
Por OLHO DE BOTO

A Denarc interceptou uma entrega de drogas e prendeu duas pessoas por tráfico em ações realizadas em bairros distintos de Macapá, na Zona Sul e região central de Macapá. Os flagrantes ocorreram durante uma operação que contou com apoio da Core e resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes.

O primeiro detido foi um homem de 33 anos, abordado em via pública no bairro Araxá enquanto conduzia um veículo. No momento em que percebeu a aproximação dos agentes, ele tentou fugir e se desfazer do celular, mas foi contido. Dentro do automóvel, os policiais localizaram uma porção de substância ilícita.

 

Foto: Ascom/Polícia Civil

 

Na mesma ação, uma mulher de 27 anos também foi presa após receber uma entrega de drogas em sua residência, no bairro Santa Rita. Durante a busca no imóvel, as equipes encontraram outra porção de entorpecente e uma balança de precisão, reforçando a suspeita de atividade relacionada ao tráfico.

Com o material reunido, o total de droga apreendida chegou a cerca de um quilo. Os dois suspeitos serão apresentados à audiência de custódia, enquanto o entorpecente será encaminhado para incineração após autorização judicial.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Delegacia, no número (96) 98141-4161, com garantia de sigilo ao denunciante.

Seles Nafes
