Denarc intercepta entrega de drogas e prende dupla com maconha e cocaína

Ação policial ocorreu nos bairros Araxá e Santa Rita, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Denarc interceptou uma entrega de drogas e prendeu duas pessoas por tráfico em ações realizadas em bairros distintos de Macapá, na Zona Sul e região central de Macapá. Os flagrantes ocorreram durante uma operação que contou com apoio da Core e resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes.

O primeiro detido foi um homem de 33 anos, abordado em via pública no bairro Araxá enquanto conduzia um veículo. No momento em que percebeu a aproximação dos agentes, ele tentou fugir e se desfazer do celular, mas foi contido. Dentro do automóvel, os policiais localizaram uma porção de substância ilícita.

Na mesma ação, uma mulher de 27 anos também foi presa após receber uma entrega de drogas em sua residência, no bairro Santa Rita. Durante a busca no imóvel, as equipes encontraram outra porção de entorpecente e uma balança de precisão, reforçando a suspeita de atividade relacionada ao tráfico.

Com o material reunido, o total de droga apreendida chegou a cerca de um quilo. Os dois suspeitos serão apresentados à audiência de custódia, enquanto o entorpecente será encaminhado para incineração após autorização judicial.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Delegacia, no número (96) 98141-4161, com garantia de sigilo ao denunciante.