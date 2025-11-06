Desavença entre mulheres acaba em morte a facadas no sul do Amapá

Crime ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma desavença entre duas mulheres terminou em morte no município de Laranjal do Jari, a 290 quilômetros de Macapá, no sul do Amapá. A discussão, motivada por uma suposta dívida relacionada à compra de entorpecentes, resultou no assassinato de Sabrina Jardim de Souza, conhecida como “Japa”, após ser atingida por golpes de faca.

De acordo com informações apuradas pela PM, a suspeita Íris da Silva Castro teria invadido a residência de Sabrina, localizada no bairro Sarney, e a atacado com uma faca. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores relataram que o crime pode ter sido motivado por uma dívida de drogas entre as duas envolvidas. Testemunhas contaram que Íris foi cobrar o valor devido, mas Sabrina se recusou a pagar e ainda teria feito comentários provocativos. Irritada, Íris foi até a casa da rival e danificou parte do imóvel.

Minutos depois, Sabrina teria ido ao local verificar os prejuízos e, ao encontrar Íris, as duas entraram em confronto físico. Testemunhas afirmam que pessoas que acompanhavam Sabrina ajudaram a imobilizar Íris, momento em que a vítima passou a agredi-la e, em seguida, desferiu dois golpes de faca — o segundo atingindo a região torácica, próximo ao coração.

Sabrina não resistiu e morreu após dar entrada no hospital. Íris foi detida por policiais do 11º Batalhão da PM e encaminhada à delegacia de Laranjal do Jari, onde o caso foi registrado como homicídio.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e ainda não confirmou oficialmente se a motivação está de fato relacionada a uma dívida de entorpecentes.