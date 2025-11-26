Detento em condicional é preso depois de se esconder em quarto com drogas

Suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pela Patamo dentro de comércio no Congós

Por OLHO DE BOTO

Um detento em liberdade condicional foi flagrado com diversas porções de drogas durante incursões da Patamo, no início da noite desta terça-feira (25), em uma área de pontes da 10ª Avenida do bairro Congós, região periférica da zona sul de Macapá controlada por traficantes ligados a uma facção criminosa.

Ao avistar a patrulha, Diego da Silva Leal, de 32 anos, correu e invadiu um estabelecimento comercial, mas a fuga durou pouco.

O relatório da PM detalha que o suspeito foi localizado escondido dentro de um quarto, em posse de um recipiente que continha 23 porções de entorpecentes do tipo crack e maconha.

Questionado, Diego da Silva contou aos policiais que estava comercializando os entorpecentes para outra pessoa, mas não revelou nomes. A consulta ao sistema prisional mostrou que ele tinha passagem pelo Iapen por roubo qualificado e estava respondendo no regime semiaberto.