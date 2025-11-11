Diretor de escola do Iapen é exonerado do cargo e tem prisão mantida

Mauro Luís Ferreira Silva, que também é cantor tenor, passou uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira (11)

Por SELES NAFES

O professor Mauro Luís Ferreira da Silva, de 54 anos, não é mais diretor adjunto da Escola Estadual São José, que funciona dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11).

O decreto com a dispensa do cargo foi assinada pelo governador em exercício Teles Júnior (PDT), que está conduzindo o governo do Estado durante a participação de Clécio Luís (SD) na COP30, em Belém.

Mauro Luís Silva foi preso ontem numa investigação conjunta das polícias Penal e Civil, acusado de ajudar na entrada de celulares e drogas no presídio. Uma das principais provas da polícia é o vídeo onde o diretor recebe dinheiro de um detento e entrega a ele uma cueca com drogas, além de cinco celulares. De acordo com as investigações, ele recebia R$ 3,5 mil por celular.

Conhecido também como tenor que faz apresentações em diversos eventos culturais e celebrações religiosas de Macapá, o professor é servidor efetivo do Estado e estava trabalhando no Iapen há cerca de 10 anos.

Ao passar por audiência de custódia, a prisão dele foi mantida pelo juiz de garantias que conduziu a audiência, mas ele ainda não foi transferido para o Iapen.