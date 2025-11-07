Discussão termina em morte a facadas

Por OLHO DE BOTO
Uma discussão, possivelmente motivada pelo consumo de bebida alcoólica, terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (6), no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá. Um homem foi morto a facadas, em um ataque registrado por câmeras de monitoramento, na esquina da 9ª Avenida com a Rua 18.
Nas imagens, o agressor, identificado como Wanderson dos Santos, aparece desferindo vários golpes contra Ovídio de Moraes. Ao ser atingido pela primeira facada, a vítima cai no chão e continua sendo golpeada ao menos outras cinco vezes.
O ataque só cessa quando outro homem intervém e consegue retirar das mãos de Wanderson a faca de serra usada no crime. Mesmo gravemente ferido, Ovídio ainda se levanta e permanece de pé por alguns instantes, até cair novamente, já sem forças, na calçada de um comércio. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
As imagens também mostram que, após o crime, Wanderson passou a discutir e ameaçar uma mulher que tentava socorrer a vítima. A Polícia Militar foi acionada, e uma equipe do Batalhão de Força Tática prendeu o suspeito em flagrante, junto com a arma utilizada no homicídio.