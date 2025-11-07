HOMICÍDIO

Discussão termina em morte a facadas

7, novembro, 2025
Crime ocorreu durante bebedeira no bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.
Por OLHO DE BOTO

Uma discussão, possivelmente motivada pelo consumo de bebida alcoólica, terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (6), no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá. Um homem foi morto a facadas, em um ataque registrado por câmeras de monitoramento, na esquina da 9ª Avenida com a Rua 18.

Nas imagens, o agressor, identificado como Wanderson dos Santos, aparece desferindo vários golpes contra Ovídio de Moraes. Ao ser atingido pela primeira facada, a vítima cai no chão e continua sendo golpeada ao menos outras cinco vezes.

Testemunha tenta segurar o agressor

Agressor foi preso pela Força Tática. Foto: Olho de Boto

A faca utilizada no homicídio. Foto: Olho de Boto

O ataque só cessa quando outro homem intervém e consegue retirar das mãos de Wanderson a faca de serra usada no crime. Mesmo gravemente ferido, Ovídio ainda se levanta e permanece de pé por alguns instantes, até cair novamente, já sem forças, na calçada de um comércio. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As imagens também mostram que, após o crime, Wanderson passou a discutir e ameaçar uma mulher que tentava socorrer a vítima. A Polícia Militar foi acionada, e uma equipe do Batalhão de Força Tática prendeu o suspeito em flagrante, junto com a arma utilizada no homicídio.

Seles Nafes
