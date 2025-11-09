Em Oiapoque, governo reúne empresários para debater negócios a partir do petróleo

Encontro no extremo norte reforça que a cidade pode se tornar um dos polos estratégicos da nova cadeia econômica da Margem Equatorial

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá deu mais um passo na preparação do estado para a chegada da cadeia do petróleo na Margem Equatorial. Neste fim de semana, o governador Clécio Luís (SD) esteve em Oiapoque, a 590 km de Macapá, para uma reunião com empresários e representantes do setor produtivo, abrindo diálogo sobre qualificações, fornecimento de serviços e organização comercial diante do novo ciclo econômico previsto para os próximos anos.

Clécio ressaltou que o município precisa se antecipar às mudanças e se fortalecer para participar da futura cadeia produtiva.

“A produção deve acontecer num horizonte de 5 anos, então nós não podemos perder tempo. As empresas locais poderão fornecer produtos e serviços para terceirizadas dessa cadeia e para quem trabalha nela. Se preparar significa se qualificar, participar de formação, se associar a outras empresas que já fazem parte do setor, tudo isso para não sermos pegos de surpresa e para que os benefícios dessa transformação cheguem de forma estruturada, com desenvolvimento social”, afirmou o governador.

A reunião, realizada no Fórum de Oiapoque, reuniu secretários estaduais, técnicos do Governo e empreendedores locais. O clima foi de otimismo entre os participantes, que enxergam no petróleo uma chance histórica de crescimento.

“É um momento que todos nós, oiapoquenses, esperávamos acontecer. Foram muitos anos de luta e hoje as coisas estão avançando. O Oiapoque precisa de desenvolvimento, educação, e, com o apoio agora da exploração do petróleo, a economia vai saltar e mudar a nossa realidade, e nós podemos fazer parte disso”, comentou o empresário Oscar Gislael.

O encontro também abriu espaço para representantes da Petrobras, que reforçaram a posição estratégica do município.

“Oiapoque está no centro das atenções do mundo, porque a soberania do Brasil vai sair do Oiapoque. A gente agradece muito a cada empresário, a cada fornecedor que já está aqui com a gente. Mas é como o governador já disse, é o momento inicial. Muitos desafios vão vir e a gente vai depender muito de vocês”, destacou Wagner Fernandes, servidor integrante da equipe de logística da Petrobras em Oiapoque.