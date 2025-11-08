Em Tartarugalzinho, agentes de saúde trabalharão em motocicletas

Da REDAÇÃO

Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, viveu um sábado de avanços importantes na saúde, assistência social e infraestrutura. Pela manhã, em frente à sede da Prefeitura, foram entregues 25 motocicletas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), reforçando o atendimento nas áreas rurais mais distantes. Também foi apresentada a nova van odontológica do programa “Brasil Sorridente”, que amplia o acesso a serviços de saúde bucal no interior do município.

Durante o ato, foi assinada a ordem de serviço para a construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), considerado um marco para o acolhimento e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Essas entregas representam o cuidado com a saúde e o bem-estar das pessoas. Cada investimento viabilizado é resultado de um trabalho coletivo que tem como prioridade fortalecer os serviços públicos e levar dignidade para quem mais precisa”, avaliou a deputada estadual Liliane Abreu (União).

No período da tarde, o cronograma continuou com novas ordens de serviço, desta vez para a pavimentação das comunidades Fazenda Modelo, São Benedito e Nova Vida. As obras devem melhorar a mobilidade, o acesso a serviços e o desenvolvimento econômico das regiões rurais.

“Os avanços na infraestrutura rural são fundamentais. Além de levar cidadania e conforto para as comunidades, essas obras facilitam o escoamento da produção agrícola, gerando impacto direto na economia e nos indicadores sociais do município”, declarou o prefeito Bruno Mineiro (União).

Todas as entregas foram viabilizadas por meio de emendas do senador Randolfe Rodrigues, que acompanhou as agendas e reafirmou o compromisso com Tartarugalzinho.

“É motivo de alegria ver o resultado de um trabalho conjunto. As emendas destinadas representam um investimento no futuro do Amapá, com mais oportunidades, dignidade e infraestrutura para o povo de Tartarugalzinho”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP|).

A Prefeitura destacou que ações concentradas como as realizadas neste sábado fazem parte do modelo de gestão adotado, baseado no diálogo com a bancada federal e na aceleração de obras voltadas ao desenvolvimento rural e urbano.