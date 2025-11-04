Empresário é preso acusado de abusar de conhecida da esposa na casa da sogra

O acusado é morador da cidade de Porto Grande, mas o crime teria ocorrido durante o Festival do Caju, no distrito de Paredão, em Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O que deveria ser um momento de confraternização durante o Festival do Caju, no distrito de Paredão, em Ferreira Gomes, terminou de forma criminosa e revoltante.

Um empresário de 55 anos, morador de Porto Grande, foi preso em flagrante no domingo (2) acusado de abusar sexualmente de uma mulher de 43 anos. A ação foi realizada pela Polícia Militar, e o suspeito foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o crime aconteceu dentro da casa da sogra do acusado, onde um grupo de pessoas estava reunido. A vítima, que não conhecia o empresário, participava do encontro acompanhada de amigos.

O delegado Felipe Rodrigues, responsável pela investigação, explicou que o flagrante foi feito após a denúncia registrada pela própria vítima. Segundo ele, o grupo estava em Porto Grande e seguiu para o distrito de Paredão, onde acontecia o festival tradicional da comunidade.

“A vítima era conhecida da esposa do suspeito. Todos estavam ingerindo bebida alcoólica e decidiram pernoitar na casa da sogra do empresário. Segundo o relato, a vítima dormia alcoolizada quando o suspeito retirou suas roupas e cometeu o abuso. Ao perceber o que estava acontecendo, ela tentou reagir, mas ele tapou sua boca, machucou e fugiu do quarto após o ato”, relatou o delegado.

A mulher procurou a polícia, recebeu atendimento médico e psicológico, e o empresário foi autuado em flagrante por abuso sexual.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime. O nome do acusado não foi divulgado.