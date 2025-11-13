PLACA ADULTERADA EM MACAPÁ

Entregador por aplicativo enganava fiscalização eletrônica com placa adulterada

13, novembro, 2025
Fotos: Olho de Boto/SN
Condutor, que foi preso, usou fita isolante para modificar números e letras após ser multado duas vezes no mesmo dia
Por OLHO DE BOTO

A tentativa de driblar a fiscalização eletrônica no trânsito resultou na prisão de um motorista por aplicativo nesta quarta-feira (12), no bairro Laguinho, em Macapá. Wesley Farias, de 33 anos, conduzia uma motocicleta quando foi interceptado pela Força Tática da PM na Rua São José.

Durante a abordagem, os militares constataram que a placa de identificação original da moto (TAJ 7J45) havia sido adulterada com fita isolante preta, formando a combinação falsa TAO 7O46. O veículo era alugado e estava sendo utilizado no serviço de delivery.

No momento da abordagem, o condutor relatou que seguia para entregar um pote de creatina a um cliente e, por prezar pela agilidade, já havia sido multado duas vezes no mesmo dia pelos radares da capital — motivo pelo qual decidiu se arriscar.

Falsa combinação de números e letras. Fotos: Olho de Boto/SN

Até a fita usada no crime foi apreendida

Wesley foi conduzido para o Ciosp

A falsificação de sinal identificador de veículo automotor prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, conforme o Art. 311 do Código Penal.

Caso o crime seja cometido no exercício de atividade comercial, a pena aumenta para reclusão de 4 a 8 anos, além de multa.

Seles Nafes
