Equatorial destina R$ 2,9 milhões para projetos de cultura, esporte e inclusão social no Amapá

7, novembro, 2025
Foto: Rodrigo Dias
O evento teve como propósito apresentar as ações escolhidas e destacar o impacto social e cultural que cada uma trará ao estado.
Por RODRIGO DIAS

Em uma tarde marcada por apresentações artísticas e celebração, o Grupo Equatorial anunciou, nesta sexta-feira (7), os cinco projetos selecionados em seu edital de patrocínio via leis federais de incentivo no Amapá. O investimento totaliza R$ 2,9 milhões e tem como objetivo impulsionar iniciativas voltadas à cultura, ao esporte, à inclusão social e ao desenvolvimento das comunidades locais.

As instituições contempladas são: Associação de Promoção da Educação e Cidadania (Educ); Associação Sociocultural Companhia Cangapé; Kadosh Produções e Eventos Ltda; Projeto Social Esportivo Esporte e Segurança – Descoberta de Talentos; e Federação de Atletismo do Amapá.

Representantes das instituições contempladas durante o evento de anúncio dos projetos patrocinados pela Equatorial no Amapá

O presidente do Grupo Equatorial no Amapá, Augusto Dantas, expressou a satisfação da empresa em ampliar o apoio a novas iniciativas.

“Estamos muito felizes em poder anunciar o patrocínio de mais cinco projetos de cultura e esporte aqui no estado. São aproximadamente três milhões de reais destinados a essas ações”, afirmou.

Participantes de diferentes projetos interagiram durante o evento. Fotos: Rodrigo Dias

Desde 2021, o Grupo Equatorial já destinou R$ 16 milhões em patrocínios por meio das leis de incentivo ao esporte, à cultura e à eficiência energética. Dantas também citou o recente anúncio da climatização da Catedral de São José, projeto que deve ser entregue até março do próximo ano.

O executivo reforçou ainda o convite para que novas instituições busquem o apoio da empresa.

“Contem com o Grupo Equatorial. As instituições, ONGs e associações que quiserem nosso patrocínio podem nos procurar. Vamos oferecer toda a orientação técnica necessária”, concluiu.

Projetos de esporte foram selecionados

Entre os projetos contemplados está o Viva Atletismo Olímpico e Paralímpico, coordenado por Dilson Rodrigues Belfort, da Federação de Atletismo do Amapá.

“Estamos oportunizando a prática do atletismo para pessoas com e sem deficiência”, explicou Dilson.

Com o novo aporte, o projeto garantirá sua continuidade e poderá custear passagens e estadias de atletas que representarão o Amapá em competições estaduais e nacionais.

Outra iniciativa apoiada é a da Associação Sociocultural Companhia Cangapé, grupo de circo-teatro com 20 anos de atuação, selecionado para ampliar o alcance da arte circense no estado.

“A Companhia Cangapé foi contemplada e vai percorrer sete conjuntos habitacionais de Macapá com espetáculos gratuitos e abertos à comunidade, por meio do projeto Circo no Residencial”, explicou Alice Araújo, uma das coordenadoras.

Augusto Dantas, presidente da Equatorial Amapá, destaca o compromisso da empresa com o fomento à cultura e ao esporte no estado

Para ela, o novo ciclo representa um importante impulso à cultura amapaense.

“O Grupo Equatorial vai fortalecer o Circo no Residencial. Esse apoio torna o projeto, que já é grande, ainda mais grandioso e ajuda a democratizar a arte e a cultura circense no Amapá”, finalizou.

