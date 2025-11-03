PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Equatorial registrou 9 mil ocorrências de galhos em contato com a rede elétrica

3, novembro, 2025
Foto: Divulgação
A concessionária de distribuição de energia do Amapá informou que realizou quase 8 mil podas em 2025
Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial emitiu um alerta aos moradores sobre os perigos de árvores atravessadas por fios de energia. A empresa reforça que ninguém deve subir em árvores próximas à rede elétrica ou tentar se aproximar dos cabos entre os galhos, pois o risco de choque e acidentes graves é alto.

A distribuidora lembra que é responsável pelas podas que envolvem risco de contato com a fiação, situações que podem provocar quedas de energia e acidentes. Já as podas em árvores que não têm interação com os fios devem ser solicitadas às prefeituras municipais. Somente em 2025, até setembro, mais de 9 mil ocorrências foram registradas no estado relacionadas a galhos tocando a rede elétrica, e 7.700 podas preventivas já foram realizadas. Entre 2023 e outubro de 2025, foram 37,3 mil serviços do tipo.

“As podas realizadas pela empresa seguem padrões técnicos e ambientais, preservam as árvores e garantem a continuidade do fornecimento”, explica o executivo de manutenção da CEA Equatorial, Sidney Oliveira. Segundo ele, o trabalho constante é essencial para manter a segurança e a qualidade no fornecimento de energia.

Até setembro foram realizadas 7,7 mil podas

A CEA Equatorial orienta que, ao identificar uma árvore em contato com os fios, o morador deve acionar a Central de Atendimento 0800 096 0196, disponível 24h, ou procurar uma das agências da empresa. Não é recomendado tentar resolver o problema por conta própria.

Além das podas, a empresa realiza manutenções periódicas para melhorar a confiabilidade do sistema elétrico. Nos últimos dois anos, foram substituídas cerca de 1,7 mil cruzetas, limpos 2.790 hectares de faixa de rede e instalados mais de 11 mil espaçadores no Amapá.

Dicas de segurança

  • Não tente remover galhos com fios enroscados

  • Plante árvores longe da rede elétrica, preferindo espécies de pequeno porte

  • Nunca suba em árvores próximas aos fios

  • Respeite áreas isoladas durante podas e manutenções

Seles Nafes
