Equatorial registrou 9 mil ocorrências de galhos em contato com a rede elétrica

A concessionária de distribuição de energia do Amapá informou que realizou quase 8 mil podas em 2025

Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial emitiu um alerta aos moradores sobre os perigos de árvores atravessadas por fios de energia. A empresa reforça que ninguém deve subir em árvores próximas à rede elétrica ou tentar se aproximar dos cabos entre os galhos, pois o risco de choque e acidentes graves é alto.

A distribuidora lembra que é responsável pelas podas que envolvem risco de contato com a fiação, situações que podem provocar quedas de energia e acidentes. Já as podas em árvores que não têm interação com os fios devem ser solicitadas às prefeituras municipais. Somente em 2025, até setembro, mais de 9 mil ocorrências foram registradas no estado relacionadas a galhos tocando a rede elétrica, e 7.700 podas preventivas já foram realizadas. Entre 2023 e outubro de 2025, foram 37,3 mil serviços do tipo.

“As podas realizadas pela empresa seguem padrões técnicos e ambientais, preservam as árvores e garantem a continuidade do fornecimento”, explica o executivo de manutenção da CEA Equatorial, Sidney Oliveira. Segundo ele, o trabalho constante é essencial para manter a segurança e a qualidade no fornecimento de energia.

A CEA Equatorial orienta que, ao identificar uma árvore em contato com os fios, o morador deve acionar a Central de Atendimento 0800 096 0196, disponível 24h, ou procurar uma das agências da empresa. Não é recomendado tentar resolver o problema por conta própria.

Além das podas, a empresa realiza manutenções periódicas para melhorar a confiabilidade do sistema elétrico. Nos últimos dois anos, foram substituídas cerca de 1,7 mil cruzetas, limpos 2.790 hectares de faixa de rede e instalados mais de 11 mil espaçadores no Amapá.

Dicas de segurança

Não tente remover galhos com fios enroscados

Plante árvores longe da rede elétrica, preferindo espécies de pequeno porte

Nunca suba em árvores próximas aos fios

Respeite áreas isoladas durante podas e manutenções