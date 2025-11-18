Escapamentos adulterados e “Grau”: rolês de motoqueiros tiram a paz de moradores em Macapá

Avenidas Ataíde Teive e Mendonça Furtado viram palco de escapamentos adulterados, fogos e manobras arriscadas nos fins de semana

Por SELES NAFES

Moradores de bairros da região central de Macapá têm motivos de sobra para temer a chegada do fim de semana. É quando dezenas de motoqueiros se reúnem para espetáculos de imprudência no trânsito e poluição sonora, graças aos escapamentos modificados.

De acordo com moradores ouvidos pelo Portal SN, as mobilizações ocorrem sempre no sábado e no domingo, em trechos das avenidas Ataíde Teive e Mendonça Furtado. Na concentração, os motoqueiros (chegam a ser mais de 100) aceleram com as motos paradas para arrancar o maior barulho possível dos escapamentos. O som pode ser ouvido em todo o bairro, segundo relatos.

“Meu filho, que é autista, está sofrendo demais com isso”, diz um morador.

Além da ‘orquestra’ de escapamentos, alguns usam fogos de artifício antes do início do rolê que percorre vários bairros de Macapá. No trajeto, os mais imprudentes fazem manobras arriscadas conhecidas como “Grau”. Este ano, o prefeito Antônio Furlan (MDB) sancionou uma lei de autoria do vereador Bruno Igreja (MDB) que confere o status de ‘modalidade esportiva’ para o Grau.

No entanto, nas redes sociais, os próprios adeptos dessa prática em vias públicas distorcem a lei para impor a narrativa de que estão liberados para praticar as manobras em espaços públicos, o que encoraja outros a fazer o mesmo.

Moradores informaram que as concentrações em noites de rolê e exibição da sinfonia de escapamentos costumam durar cerca de 1 hora.

“Já ligamos para a polícia e fomos ao Ministério Público, mas a situação continua a mesma”, acrescenta outro morador.