Escola é evacuada às pressas após vazamento de gás

Uma aluna chegou a desmaiar, mas por causa do susto. Caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Um vazamento de gás na Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva, no Centro de Oiapoque, provocou a evacuação imediata de alunos e servidores na tarde desta sexta-feira (14). A rápida ação da direção da unidade e do Corpo de Bombeiros evitou que a ocorrência tivesse consequências mais graves.

Segundo as primeiras informações, o cheiro forte de gás começou a ser sentido por funcionários, que acionaram o Corpo de Bombeiros. As equipes chegaram ao local poucos minutos após o chamado e identificaram que o vazamento partia de um registro de GLP na cozinha da escola. O equipamento foi retirado, o que cessou o fluxo de gás e eliminou o risco de explosão.

Durante a movimentação, alguns alunos passaram mal em função do susto e do quadro de ansiedade. Somente uma estudante precisou ser levada ao Hospital Estadual de Oiapoque. Ela teve uma crise asmática e foi atendida pela ambulância do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para avaliação médica. Não há registros de situações graves.

Para garantir a retirada segura das turmas, o transporte escolar foi acionado e equipes da Secretaria de Estado da Educação organizaram a evacuação. A gestão da escola também foi orientada a disponibilizar apoio psicológico aos alunos e familiares, caso necessário.

Os bombeiros permaneceram na área até concluírem toda a inspeção de segurança. Após a confirmação de que não havia mais riscos, as guarnições retornaram ao quartel sem outras alterações.