Escola municipal fecha as portas pela 3ª vez e deixa crianças sem aulas

Crise na Escola Gerson Trindade completa quase duas semanas e mães protestam por transparência

Por SELES NAFES

Pela terceira vez este ano, a Escola Municipal Gerson Trindade, no Bairro do Trilho, na zona oeste de Macapá, está com os portões fechados no cadeado. Há quase duas semanas, as cerca de 500 crianças do 1º ao 5º ano estão sem aulas. Um grupo de mães decidiu aproveitar o feriado desta quinta-feira (20) para fazer mais um protesto.

A escola Gerson Trindade tem mais de 20 anos de criação, e até 2023 funcionou bem. Dois veículos da prefeitura apanhavam os alunos em casa. No entanto, este ano a escola fechou diversas vezes por vários motivos, entre eles a falta de transporte, o corte de energia e de merenda.

Desta vez, as mães nem foram avisadas sobre o motivo.

“Quando a gente faz protesto a escola volta. A gente quer transparência. Isso não se faz com criança. Elas passam o dia inteira em casa brincando. Tive que contratar a minha irmã para dar aula particular para os meus filhos”, frisou uma das mães.

“Já chega das nossas crianças estarem só em casa. Precisamos de uma resposta. Vocês (direção da escola) se escondem do grupo do WhastApp. Desde o início do ano isso acontecendo”, acrescentou outra mãe.

Uma das preocupações é com a chegada do fim do ano letivo e o atraso no aprendizado das crianças.

“Elas ficam agoniadas. Os motoristas é que avisam que não vai ter aula. A direção não informa nada. A gente precisa trabalhar e não temos onde deixar nos filhos. Eles ficam bravos quando a gente vem aqui (protestar), mas a gente precisa fazer isso”, disse outra mãe.

A Secretaria Municipal de Educação ainda não se pronunciou sobre o fechamento da escola.