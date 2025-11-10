Facção pode estar por trás de agressão e incêndio a casa de jovem no interior do Amapá, diz polícia

Crime ocorreu no município de Ferreira Gomes, a cerca de 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Duas mulheres, de 25 e 27 anos, foram presas em flagrante após agredirem uma jovem de 18 anos e incendiarem a casa dela na madrugada do último domingo (9), no município de Ferreira Gomes, interior do Amapá.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, a confusão começou na orla da cidade, onde a vítima se desentendeu com um grupo ligado a uma facção criminosa.

Após a briga, a jovem foi levada para uma casa abandonada, onde sofreu as primeiras agressões. Populares que presenciaram a cena intervieram e conseguiram resgatar a vítima.

“As forças de segurança foram acionadas para atender a uma ocorrência de incêndio no centro da cidade de Ferreira Gomes. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o fogo havia atingido diversas residências, entre elas a casa da vítima que havia sido agredida momentos antes por um grupo na orla da cidade”, explicou o delegado.

Pouco tempo depois do registro do boletim de ocorrência, a residência da jovem foi incendiada. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outras casas da vizinhança.

Durante as diligências, equipes das polícias Civil e Militar localizaram e prenderam duas mulheres envolvidas no crime. Com elas, os agentes apreenderam um isqueiro — utilizado para iniciar o incêndio — e duas facas.

Na delegacia, as suspeitas confessaram ter participado tanto das agressões quanto do incêndio.

“Tudo indica que o fato está relacionado a um suposto acerto de contas envolvendo uma facção criminosa aqui no município”, completou o delegado Rodrigues.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu conter as chamas, mas o fogo destruiu duas casas e deixou uma terceira parcialmente queimada.

Não houve registro de feridos graves além da vítima, que foi socorrida e passa bem.

As duas mulheres foram autuadas em flagrante e vão responder por organização criminosa, incêndio, lesão corporal e ameaça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros três suspeitos de participação no crime.