Família de jovem que desapareceu há 1 mês em barco pede ajuda de passageiros

Camilly Vitória a jovem deveria ter desembarcado dia 20 de outubro na rampa do bairro Santa Inês, em Macapá (AP), após viajar em um barco que saiu de Chaves (PA).

Por RODRIGO DIAS

A angústia que já dura mais de um mês tem consumido a família de Camilly Vitória da Conceição Silva, de 22 anos. Desaparecida desde a madrugada de 20 de outubro, a jovem deveria ter desembarcado na rampa do bairro Santa Inês, em Macapá (AP), após viajar em um barco que saiu de Chaves (PA). Desde então, nenhuma pista concreta surgiu – e o silêncio tem sido devastador.

A irmã da vítima, Amanda Silva, relata que a rotina da família se transformou em noites em claro, perda de apetite e um sofrimento que se agrava a cada dia sem respostas. Ela reforça que a única certeza até agora é que Camilly chegou com vida à rampa, mas desapareceu antes que pudesse ser recebida pela família.

Em um apelo emocionado, Amanda pediu apoio de quem estava no barco ou passou pelo local naquela madrugada:

“Aqui quem fala é a Amanda. Sou irmã da jovem Camilly Vitória, a jovem que está desaparecida desde o dia 20 de outubro. Ela vinha da cidade de Chaves com destino a Macapá. Às duas e meia da madrugada, ela parou na rampa do Santa Inês, aonde eu cheguei para buscar, e a mesma já não se encontrava. Você que estava nessa viagem, que viu algo, mesmo que não queira se identificar, eu quero te dizer que a investigação é sigilosa, sua imagem será mantida em sigilo. Nos ajude”.

O desaparecimento aconteceu entre 2h e 5h da manhã. Segundo familiares, Camilly viajou no barco Anália 1, partindo de Chaves por volta das 19h do dia 19. Ela estava a caminho de Macapá para dar continuidade a um tratamento psicológico, pois enfrentava crises emocionais e sintomas compatíveis com esquizofrenia. No momento do embarque, vestia calça florida, blusa branca e estava descalça. Ela não portava celular – o aparelho havia sido quebrado horas antes.

O Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando possíveis imagens de câmeras na área portuária do Santa Inês, na tentativa de reconstituir os últimos passos da jovem.

Cartazes com a foto e as características de Camilly foram espalhados por Macapá e circulam nas redes sociais. O apelo é para que qualquer pessoa que tenha visto a jovem — ou tido contato com ela naquela madrugada — forneça informações, mesmo de forma anônima.

“Faz um mês e mais alguns dias que a família passa por momentos de angústia, dor e sofrimento. São diversas perguntas sem resposta. A única certeza que temos é que a Camilly chegou com vida na rampa. Me ajude a encontrá-la. A gente não dorme direito, não come direito. A tristeza é grande. Nos ajude”, suplica Amanda.

Contatos para informações:

Polícia Civil do Amapá: (96) 99170-4302

Amanda Silva (irmã): (96) 98101-5242