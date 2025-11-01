Família de personal morto pede liberação de carro apreendido com PM suspeito do crime

Por SELES NAFES

A família do personal trainer Daniel César Del Castillo Silva, de 36 anos, aguarda uma decisão judicial para reaver o carro da vítima, que está registrado em nome do pai dele. O pedido para a liberação do veículo já foi protocolado no processo, mas ainda não houve julgamento.

Daniel foi encontrado morto no dia 11 de setembro, em avançado estado de decomposição, às margens da Rodovia AP-70. Ele estava desaparecido desde o dia 7, quando fez o último contato com familiares.

Um dia após o corpo ser localizado, o soldado da Polícia Militar Gilvan Endryl Seixas Barros, de 23 anos, foi preso junto com um comparsa, acusado de assaltar um mercantil na mesma região. Eles estavam usando o carro de Daniel, um Ônix vermelho. Além de responder pelo assalto — praticado com uso de arma e farda policial — Gilvan se tornou o principal suspeito do assassinato do personal. Segundo as investigações, os dois se conheciam; Daniel teria ajudado o soldado em sua preparação física para o concurso da PM.

A família comunicou o desaparecimento de Daniel logo após perder contato com ele e informou que ele havia sido visto pela última vez no distrito do Carmo do Macacoari, em Itaubal.

A conexão entre os fatos chamou atenção dos investigadores: o distrito do Macacoari, o mercantil assaltado, o local onde o corpo foi encontrado e o ponto onde o PM foi capturado ficam ao longo da mesma Rodovia AP-70, praticamente na mesma região.

Gilvan permanece preso preventivamente no Centro de Custódia do Zerão, assim como o comparsa. Daniel foi sepultado no dia 16 de setembro, sob forte comoção e clamor por justiça.