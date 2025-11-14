Família procura desesperadamente

Viviane foi vista pela última vez no último dia 9, no bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A cada hora que passa, a angústia cresce e aperta o coração de uma família no bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá. Desde 9 de novembro de 2025, a adolescente Viviane de Souza Oliveira, de 15 anos, está desaparecida, deixando para trás apenas incerteza e medo.

A Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está empenhada nas buscas e faz um apelo urgente à população. Qualquer informação sobre o paradeiro de Viviane é essencial para aliviar o sofrimento dos pais e trazê-la de volta para casa em segurança.

O caso, que num primeiro momento poderia parecer uma fuga adolescente — motivada por um relacionamento amoroso e um ambiente familiar descrito como “conturbado” pelas investigações — acendeu um alerta sério para os policiais e para a família.

A principal preocupação é o risco que Viviane corre.

“A informação é que ela está com uma outra pessoa, maior de idade. Não se sabe quem é essa pessoa. Dizem que é envolvida com… não sei se é uma organização criminosa, facção. A família está muito preocupada com ela”, relatou uma fonte da investigação.

A suspeita de que a adolescente esteja sob influência ou custódia de um adulto com conexões criminosas muda completamente o cenário. O que começou como uma possível “fuga amorosa” tornou-se uma corrida contra o tempo para garantir a integridade física e psicológica da menor. Há temor de que o rapaz a tenha “iludido” para sair de casa e de que ela possa estar sendo coagida ou impedida de retornar.

Por ser menor de idade, Viviane está amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas diretrizes de busca de pessoas desaparecidas, que determinam esforços imediatos de localização. As investigações apontam que a jovem, que inclusive deixou de frequentar a escola, pode ter sido convencida a romper os laços com sua rotina e sua família.

A DHPP segue realizando diligências no Jardim Felicidade II e em áreas próximas, mas reforça que a colaboração popular é fundamental para avançar no caso. A cada dia que passa, aumenta a angústia dos pais, que convivem com o medo de que a filha esteja em situação de vulnerabilidade.

Quem tiver qualquer informação sobre Viviane de Souza Oliveira deve entrar em contato com o Disque-Denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302. O sigilo é garantido pela Polícia Civil.