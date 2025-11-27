Filhote gigante impressiona pescadores

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o peixe sendo transportado por dois homens, pendurado em um pedaço de madeira

Da REDAÇÃO

Um filhote gigante impressionou pescadores e se tornou o mais recente de uma série de registros de peixes de grande porte no Pará. O animal, identificado como Brachyplatystoma filamentosum, foi capturado no arquipélago do Marajó e levado até a praia de Joanes, em Salvaterra, onde rapidamente atraiu moradores, turistas e curiosos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o peixe sendo transportado por dois homens, apoiado em um pedaço de madeira, técnica usada quando o peso impede que o animal seja carregado por apenas uma pessoa.

A aparição reforça uma sequência de registros semelhantes que têm viralizado nos últimos meses. Em setembro, pescadores da praia do Ariramba, em Mosqueiro, exibiram um exemplar de 79 quilos, comemorando a captura enquanto moradores se aproximavam para fotografar o animal.

Em outra ocorrência, no início deste ano, novamente na praia de Joanes, pescadores apresentaram um filhote de aproximadamente dois metros e cerca de 100 quilos. Já em novembro de 2024, uma nova gravação em Salvaterra mostrou dois homens carregando um exemplar de 60 quilos; no mesmo local havia outro peixe, também de grande porte.

Conhecido como filhote – ou piraíba, em algumas regiões –, o peixe é bastante apreciado na culinária do Norte. A espécie, típica de água doce, se destaca pelo corpo alongado, pele resistente e coloração variável conforme o ambiente. É encontrada em rios, lagos e represas das regiões Norte e Centro-Oeste.

O ciclo reprodutivo também chama atenção. A espécie se reproduce durante o período da seca, quando os machos constroem ninhos no fundo dos rios para que as fêmeas depositem os ovos. Após a eclosão, os filhotes permanecem sob proteção dos pais até ganharem autonomia para nadar sozinhos – comportamento que torna cada registro ainda mais curioso para moradores e especialistas.