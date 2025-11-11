Flagrada com droga, ‘Preta Rara’ entrega ‘bocada’

Caso ocorreu no bairro Cidade Nova, comunidade conhecida pela venda de entorpecentes, na zona leste de Macapá.

Duas mulheres foram flagradas com porções de cocaína e acabaram levando policiais militares até um ponto de venda de crack, durante uma ação integrada das equipes da PATAMO e do Canil, no âmbito da Operação Protetor, no município de Santana. A dupla chamou atenção dos militares ao demonstrar nervosismo e mudar repentinamente de direção quando percebeu a aproximação da viatura no bairro Cidade Nova, em Macapá.

Durante a abordagem, uma das suspeitas foi identificada como Sebastiana Batista Rosa, conhecida como “Preta Rara”, de 19 anos, já apontada por envolvimento com o tráfico de drogas no Conjunto Macapaba. Questionada se portava entorpecentes, ela retirou de dentro da roupa porções de cocaína, admitindo que pretendia vender o material. A busca pessoal feita pela policial sargento Brenda Calandrini, do Canil, não encontrou mais nada com as suspeitas.

Ao serem interrogadas sobre a origem da droga, as mulheres informaram que estavam a caminho da Rua do Canal, no bairro das Pedrinhas, onde buscariam mais entorpecentes do tipo crack com um homem de camisa vermelha. As equipes seguiram até o endereço indicado e, ao chegarem, flagraram o suspeito Anilton dos Santos Ferreira, de 40 anos, que, ao notar a presença policial, lançou um invólucro e o próprio celular dentro do rio.

O cabo E. Coutinho entrou na água e conseguiu recuperar o material, que foi identificado como porções de crack. Questionado, Anilton confessou que havia mais drogas em sua residência, localizada na Travessa Amapá, nas proximidades do local da abordagem, e levou os policiais até lá. Dentro da casa, foram encontradas mais porções de crack, uma balança de precisão e um celular azul sem comprovação de origem.

Outro homem, identificado como Eliton Vilhena Santana, de 27 anos, estava junto de Anilton no momento da abordagem. Ele alegou desconhecer a atividade de tráfico e afirmou que apenas acompanhava o vizinho. Com ele, foram apreendidos R$ 312 em espécie.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia para os procedimentos cabíveis.