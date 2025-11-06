Foragido condenado por 6 roubos é preso com crack

Joel da Silva Lopes foi preso pelo Batalhão de Força Tática da PM do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido condenado pela Justiça do Amapá pelos crimes de roubo e corrupção de menores foi flagrado com diversas porções de drogas nesta quarta-feira (5), na zona norte de Macapá.

Ao avistar policiais do Batalhão de Força Tática em patrulhamento por uma área de pontes do bairro Jardim Felicidade II, Joel da Silva Lopes, de 24 anos, demonstrou nervosismo e tentou fugir por uma área alagada. Ele foi rapidamente alcançado e preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

De acordo com o porta-voz do batalhão, capitão Alanjocer Lopes, os militares encontraram 43 porções de crack com o criminoso. Durante a checagem, foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão definitiva por sete crimes — incluindo seis roubos — cujas penas somadas ultrapassam 25 anos de reclusão. Diante disso, houve a regressão cautelar do regime para o fechado.