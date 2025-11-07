Governo demite policial que recebeu salários por 2 anos morando fora do Brasil

Decreto foi assinado pelo governador Clécio Luís; de acordo com processo, pagamentos foram feitos entre 2018 e 2020

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), assinou decreto demitindo do serviço público a policial penal Aline dos Passos Reis após investigação concluir que, mesmo morando fora do Brasil, ela teria recebido normalmente os salários. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 6 de novembro.

Os crimes teriam ocorrido entre 2018 e 2020 e foram denunciados pelo Ministério Público do Estado em 2023 após uma sindicância interna. A policial estava na corporação desde 2012.

De acordo com o processo, ela teria recebido remunerações em dois períodos: de outubro de 2018 a janeiro de 2019 e de julho de 2019 a janeiro de 2020. Os pagamentos só foram possíveis por conta da participação de outro policial penal, que continua respondendo processo.

O episódio é semelhante ao de outra policial penal que recebeu férias 79 vezes em sete anos. Com o acúmulo ilegal, o salário dela chegava a R$ 14 mil. Além disso, ela teria embolsado 23 vezes o auxílio fardamento de R$ 1,2 mil, somando mais de R$ 23 mil.

Em 2023, essa policial foi exonerada do cargo pelo governador, e o diretor do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Luiz Carlos Gomes Júnior, instaurou sindicância. Ela também responde a processo administrativo que pode resultar em demissão.